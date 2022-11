Er ist eine Legende: Johnny Cash. Aber nicht nur seine frühen Alben sind musikalische Klassiker, auch die Albumreihe "American Recordings", die Johnny Cash erst mit über 60 Jahren aufgezeichnet hat, ist legendär.

Vor seinem Tod hat Johnny Cash zusammen mit Produzentenlegende Rick Rubin noch seine "American Recordings" Serie aufgenommen, eine sechsteilige Albumreihe. Innerhalb von 16 Jahren wurden die sechs Alben nach und nach veröffentlicht. Bevor alle Teile der Reihe veröffentlicht werden konnten verstarb Johnny Cash. "American IV – The Man Comes Around" war der letzte Teil der Reihe, der noch zu Lebzeiten von Johnny Cash veröffentlicht wurde.

Johnny Cash covert Beatles, Sting, die Eagles und Co.

Auf "American IV" gibt es neben drei eigenen Songs von Johnny Cash vor allem auch ganz viele verschiedene Coversongs von großen Künstlern. Johnny Cash gibt jedem Song dabei seine ganz eigene Seele. Egal ob der Song ursprünglich von den Beatles, Sting, den Eagles, Simon & Garfunkel oder auch Depeche Mode ist – Johnny Cash macht jeden Song zu seinem eigenen.

Vor seinem Tod hat Johnny Cash zusammen mit Produzenten Legende Rick Rubin noch seine "American" Serie aufgenommen, eine sechsteilige Albumreihe. Bevor alle Teile der Reihe veröffentlicht werden konnten verstarb Johnny Cash. "American IV – The Man Comes Around" war der letzte Teil der Reihe, der noch zu Lebzeiten von Johnny Cash veröffentlicht wurde. dpa Bildfunk Picture Alliance

Das Genie hinter den Reglern: Rick Rubin

Rick Rubin ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten amerikanischen Musikproduzenten der letzten Jahrzehnte. Für seine Arbeit ist Rick Rubin 2006 und 2008 mit dem Grammy als "Bester Produzent des Jahres" ausgezeichnet.

Neben Johnny Cash produzierte Rick Rubin auch viele andere Meilensteine-Alben von Bands wie U2, Metallica, Ed Sheeran, Linkin Park, Tom Petty, Adele, Rage Against The Machine und viele, viele mehr.

Rick Rubin ist einer der erfolgreichsten und bekanntesten amerikanischen Musikproduzenten der letzten Jahrzehnte. dpa Bildfunk Picture Alliance

"American IV: The Man Comes Around": Das letzte Album von Johnny Cash

"The Man Comes Around" ist das vierte der insgesamt sechsteiligen Albumreihe "The American Recordings". Allerdings ist es der letzte Teil der Reihe, dessen Veröffentlichung Johnny Cash selbst noch miterlebt hat.

Auch bei den Aufnahmen zum vierten Teil der Reihe war Johnny Cash wohl schon klar, dass er selbst wohl nicht mehr lange leben wird. Auf dem Album setzt er sich mit seinem Leben, seinem Vermächtnis, Religion und dem Tod auseinander.

Vor seinem Tod hat Johnny Cash zusammen mit Produzenten Legende Rick Rubin noch seine "American" Serie aufgenommen, eine sechsteilige Albumreihe. American Recordings, Lost Highway, Universal American IV: The Man Comes Around Label: American | Lost Highway | Universal Titelliste: The Man Comes Around Hurt Give My Love to Rose Bridge Over Troubled Water I Hung My Head The First Time Ever I Saw Your Face Personal Jesus In My Life Sam Hall Danny Boy Desperado I'm So Lonesome I Could Cry Tear Stained Letter Streets Of Laredo We'll Meet Again

Shownotes