per Mail teilen

"Double Fantasy" erscheint am 17. November 1980 - knapp drei Wochen vor John Lennons Tod. Das Album ist ein intimer Einblick in seine letzten Jahre: die Zeit, die er hauptsächlich mit seiner Familie und viel Selbstreflexion verbringt.

Es sind die zahlreichen Verpflichtungen, der ständige Rummel um seine Person, das Rockstar-Leben: John Lennon hat genug. Als 1975 sein zweiter Sohn Sean zur Welt kommt, muss für ihn Veränderung her.

Veränderungen

Er zieht sich aus der Öffentlichkeit zurück und verbringt ab jetzt Zeit mit seiner Familie. Klar, dass das bei ihm auch Unsicherheit auslöst. Yoko Ono ist diejenige, die ihn auf Reisen schickt - und ihm dadurch wieder zu neuer Inspiration verhilft.

Was John Lennon und Yoko Ono am Ende dazu gebracht hat, wieder gemeinsam Musik zu machen, und wie einschneidend sein Tod für die SWR1 Musikredaktion war - das alles können Sie in der aktuellen Ausgabe des Meilenstein-Podcasts hören.