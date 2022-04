John "Cougar" Mellencamp – "American Fool"

"American Fool" ist das fünfte Studioalbum von John Mellencamp. Veröffentlicht hat er es 1982 unter dem Namen "John Cougar". Mit der Platte gelang ihm der große Durchbruch.

In Deutschland allerdings wurde er auch mit dieser Platte nicht wirklich erfolgreich. Bis auf seinen größten Hit “Jack And Diane”, der lief auch bei uns im Radio. Neben dem großen Hit gab es auf dem Album aber noch viel mehr tolle Songs, die sich angefühlt haben, wie Musik von Bruce Springsteen oder auch Tom Petty.

John Mellencamp klingt wie Bruce Springsteen und Tom Petty

Das liegt nicht alleine an der Art und Weise, wie die Songs produziert worden sind, sondern auch an der Themenauswahl, um die es in den Songs geht. Songs aus der echten Arbeiterklasse. Dass die in den USA gut angekommen sind, erscheint schon fast logisch. In den USA wurde das Album sogar fünf Mal mit Platin ausgezeichnet. Über 100 Wochen lang konnte sich “American Fool” in den amerikanischen Top 100 Billboard Album Charts halten. In Deutschland hat es die Platte nicht einmal in die Top 100 geschafft.

Mit dem Album "American Fool" und seinem größten Hit "Jack & Diane" gelang John Mellencamp unter dem Namen "John Cougar" der große Durchbruch – zumindest in den USA. dpa Bildfunk Picture Alliance

Ein echter Working-Class-Hero aus Indiana

Das liegt vermutlich auch daran, dass “American Fool” ein durch und durch amerikanisches Album ist. Geschrieben von einem jungen Mann mit einer schweren Kindheit, der mitten in Amerika – genauer gesagt Indiana – geboren und aufgewachsen ist, kann John Mellencamp eben auch genau diese Arbeiterklasse-Songs schreiben, die die Amerikaner bis heute so gerne hören.

Woher kommt das "Cougar bei John "Cougar" Mellencamp?

Eine der spannendsten Geschichten rund um John “Cougar” Mellencamp, Johnny Cougar oder Cougar Mellencamp, ist natürlich die um seinen Namen. Woher kommt dieses “Cougar”? Und warum überhaupt? Die Antwort auf diese Frage gibt es im Podcast.

"American Fool" ist das fünfte Studioalbum von John Cougar. Veröffentlicht hat er es 1982 unter dem Namen "John Cougar". Riva Records / Riva American Fool Label: Riva Titelliste: Hurts So Good Jack & Diane Hand To Hold On To Danger List Can You Take It Thundering Hearts China Girl Close Enough Weakest Moments American Fool

