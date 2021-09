Chris Rea - "Auberge"

Er reiht sich ganz klar in die Kategorie der erfolgreichsten britischen Musiker aller Zeiten ein: Chris Rea. Besondere Markenzeichen: Die raue Stimme und sein markanter Gitarren-Slidestil.

Ein Spätzünder

Bei vielen Musikerinnen und Musikern fällt eine Sache sofort auf - schon von klein auf ist die Leidenschaft für die Musik da. Sei es mit acht Jahren die erste Gitarre zu besitzen oder mit zehn den ersten selbstkomponierten Song zu spielen. Chris Rea ist das exakte Gegenteil. Er ist schon 19 - da entdeckt er seine Leidenschaft zur Musik. Der Auslöser: eine Platte von Joe Walsh. Danach ist er schockverliebt. Die einzig richtige Konsequenz für ihn: Er kauft sich eine Gitarre und beginnt in einer Band zu spielen.

Im Alleingang zum Erfolg

Mit seiner Band landet Chris Rea einen ersten Erfolg. Unter dem Namen "The Beautiful Losers" gewinnen sie einen Talentwettbewerb beim Melody Maker. Der erhoffte Plattenvertrag bleibt aber aus. 1977 ist es dann so weit: Chris Rea verlässt die Band und beginnt an eigenem Material zu arbeiten. Ein Jahr später erscheint sein Debutalbum "Whatever happened to Benny Santini?". Mit Erfolg: Das Album steigt in die US Top 20 ein. Von da an konzentriert Chris Rea sich auf Europa. Er ist viel unterwegs, kann vorerst aber nicht an seinen ersten Erfolg in den USA anknüpfen. Erst mit den beiden Alben "Road to Hell" und "Auberge" kommt der ganz große Durchbruch - zu seiner Bestzeit verkauft er sogar 100.000 Platten am Tag.