Barbara Streisand

Sängerin, Regisseurin, Schauspielerin, Oscargewinnerin… Die Liste könnte man endlos fortführen. Barbra Streisand ist ein echtes Multitalent. Eigentlich könnte man ja meinen: Wer so viel leistet, der passt sich an. Barbra Streisand beweist das Gegenteil.

Als Jahrgangsbeste im Nachtclub

Barbra Streisand wird in Brooklyn als Tochter einer jüdischen Familie geboren. Ihr Vater stirbt, als sie erst 15 Monate alt ist. Kein einfacher Start ins Leben – aber Barbra beißt sich durch.

In der Schule ist sie ehrgeizig, wird sogar als eine der besten Schülerinnen in ihrem Jahrgang ausgezeichnet. Nebenbei singt sie im Schulchor – übrigens mit niemand geringerem als Neil Diamond. Damals kennen sich die beiden noch nicht. Später soll sie die Musik wieder zusammenführen: für das Duett "You Don’t Bring Me Flowers". Was Barbra damals aber schon merkt: Sie gehört auf die Bühne. Als Teenagerin beginnt sie, in Nachtclubs als Sängerin aufzutreten.

Die Erfolgsgeschichte beginnt

Am 29. Dezember 1955 nimmt Barbra Streisand ein Demo-Tape mit zwei Songs auf. Damals denkt sie sich noch nicht so viel dabei – eigentlich will sie ja Schauspielerin werden. Und obwohl Barbra ziemlich zielstrebig ist, ist es ihre Mutter, die ihr Steine in den Weg legt – zumindest verbal. Sie kritisiert sie wegen ihrer großen Nase. Eine Schönheits-OP kommt aber nicht infrage: Barbra hat Angst, dass die Operation ihre Stimme beeinträchtigen könnte. Und mal ehrlich: Die große Nase und der leichte Silberblick sind inzwischen zu ihrem absoluten Markenzeichen geworden. Allen anderen scheint ihr Aussehen übrigens zu gefallen: Nach und nach erhält Barbra ihre ersten Rollen am Theater, später folgen Musical-Engagements am Broadway. 1962 dann der erste Plattenvertrag bei Columbia Records. Und mit dem springt sie auch auf die kommende Erfolgswelle auf: Ihr Debutalbum "The Barbra Streisand Album" gewinnt zwei Grammys. Danach folgen noch vierunddreißig weitere Alben.

"Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich sehe, wie viele Alben ich schon gemacht habe. Und ich denke: Echt jetzt? Bin ich wirklich schon so lange da?" Barbara Streisand

Guilty

Die Bee Gees kennt Ende der 70er-Jahre jeder - nicht zuletzt durch Saturday Night Fever. Und genau das ist der Punkt, wo auch Barbra Streisand auf Bee Gees-Sänger Barry Gibb aufmerksam wird. Sie meldet sich bei ihm. Und will, dass er ihr nächstes Album produziert. Eigentlich ja Grund zur Freude! Aber: Barry Gibb ist so nervös, dass er erstmal geantwortet hat: Auf gar keinen Fall, das mach ich nicht! Tatsächlich war es dann aber seine Frau Linda Gray, die zu ihm gesagt hat: Wenn du das Album nicht produzierst, dann lasse ich mich scheiden. Eigentlich ein überzeugendes Argument. Aber: Barry Gibb hat immer noch größten Respekt vor der Zusammenarbeit. Am Ende ruft er sogar Neil Diamond an. Sie erinnern sich? Mit ihm hat Barbra Streisand zuvor "You Don’t Bring Me Flowers" aufgenommen.

Er schwärmt in den höchsten Tönen von ihr. Und das war dann auch endlich der Moment, an dem Barry Gibb ja gesagt hat. Und am Ende kann man sagen: Zum Glück. Alle Songs auf dem Album wurden eigens für Barbras Stimmumfang komponiert. Und Barry Gibb ist hellauf begeistert. "Woman in Love" wird zu Barbra Streisands erfolgreichster Single, und sowieso: "Guilty" wird ihr persönlicher Mega-Hit – mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern.

"Mit einer Künstlerin wie Barbra zusammenzuarbeiten, das ist wirklich einmalig. Barry Gibb