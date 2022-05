The Alan Parsons Project – "Eye In The Sky”

Es ist das erfolgreichste Album der Band: “Eye In The Sky”. Im Mai 1982 brachte das Alan Parsons Project ihr legendäres Album raus, das jetzt seinen 40. Geburtstag feiert.

“Eye In The Sky” ist bereits das sechste Studioalbum der Band, die vor allem in ihren ersten Jahren sehr produktiv waren. Von 1975 bis 1980 veröffentlichte die Band jedes Jahr ein neues Album. Dieses „Auge am Himmel“ steht bei dem Albumtitel für die Überwachung. Es ist nämlich ein Konzeptalbum, dass die Annahme voraussetzt, dass wir unter ständiger Beobachtung stehen.

"Eye In The Sky" – Grammy nach 35 Jahren

Das Album wurde nach seiner Veröffentlichung 1982 für zwölf Grammys nominiert, konnte damals aber keinen gewinnen. Erst 2019. 35 Jahre später gab es zur Wiederveröffentlichung des Albums endlich einen Grammy für das “Best Immersive Audio Album” (übersetzt: das beste Raumklang-Album). Dabei kannte sich Bandgründer Alan Parsons schon bei der Ur-Veröffentlichung mit Raumklang und Sound aus.

Im Juni veröffentlichte "The Alan Parsons Project" unter der Leitung von Alan Parsons und Eric Woolfson ihr sechstes Studioalbum "Eye In The Sky".

Zusammenarbeit mit den Beatles

Nicht umsonst war er Tontechniker in den legendären Abbey Road Studios und hat auch bei den letzten Platten der Beatles am Sound getüftelt. In den Abbey Road Studios lernte Parsons dann auch Eric Woolfson kennen. Nach nur einem Jahr gründeten die beiden dann das “Alan Parsons Project”.

1982 bringt das Alan Parsons Project mit "Eye In The Sky" ihr sechtes Studioalbum raus. Arista Records Eye In The Sky Label: Arista Records Titelliste: Sirius Eye In The Sky Children Of The Moon Gemini Silence And I You're Gonna Get Your Fingers Burned Psychobabble Mammagamma Step By Step Old And Wise

