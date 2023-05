Nirvana – "MTV Unplugged in New York"

per Mail teilen

Das "MTV Unplugged In New York" mit Nirvana wurde am 18. November 1993 für das Fernsehen aufgezeichnet und am 31. Oktober 1994 veröffentlicht. Als das Album erschien, war Sänger, Gitarrist und Songschreiber Kurt Cobain bereits seit einem halben Jahr tot.

Das MTV Unplugged-Konzert in New York ist also das letzte, zu Lebzeiten von Kurt Cobain aufgenommene Album von Nirvana.

Rolling Stone: Das zweite Meisterwerk von Nirvana

Es ist so anders und doch so typisch Nirvana. Intensiv, zart, rau und verletzlich. Der Rolling Stone-Album-Guide von 2004 feierte die Platte als " zweites Meisterwerk " nach “Nevermind” und behauptete, dass Cobain wegen seiner markanten Stimme auch " die Folk-Musik auf die gleiche Weise hätte revolutionieren können wie den Rock ” – eine spannende These.

Kurt Cobain und sein mysteriöser Tod

Um den Tod von Sänger Kurt Cobain gibt es auch heute noch viele Ungereimtheiten und allerhand kuriose Theorien. Dr. Mark Benecke ist Musikfan und Kriminal-Biologe und spricht mit uns in unserem Podcast über das “MTV Unplugged in New York” Album und erzählt uns auch seine fachmännische Meinung zum Tod von Kurt Cobain.

Das Album "MTV Unplugged in New York" ist das letzte jemals aufgenommene Album von Nirvana Frontmann Kurt Cobain. Geffen Records MTV Unplugged in New York Label: Geffen Records Titelliste: About A Girl Come As You Are Jesus Doesn't Want Me For A Sunbeam The Man Who Sold The World Pennyroyal Tea Dumb Polly On A Plain Something In The Way Plateau Oh, Me Lake Of Fire All Apologies Where Did You Sleep Last Night

