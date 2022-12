Metallica - "Metallica" (The Black Album)

per Mail teilen

Vor gut 30 Jahren brachten Metallica ihr gleichnamiges Album raus - besser bekannt als das "Black Album". Was die Band damals noch nicht wusste: Dieses Album sollte den vermutlich größten Hit ihrer Karriere beinhalten und die Band selbst umgehend auf den Rockolymp befördern.

Metallicas "Black Album" – Mehr als nur "Nothing Else Matters"

Auch wenn der Song "Nothing Else Matters" aus der SWR1-Hitparade quasi gar nicht mehr wegzudenken ist, so hat das ganze Album "Metallica" doch viel mehr zu bieten als nur diesen einen Song.

Mehr als 30 Millionen Mal hat sich das "Black Album" von Metallica verkauft und ist damit nicht nur das erfolgreichste Album der Band, sondern auch das erfolgreichste Metalalbum aller Zeiten. Zum 30-jährigen Jubiläum hat die Band auch diverse Sondereditionen mit anderen Künstlern wie Elton John, Miley Cyrus etc. rausgebracht, wie Metal-Hammer-Chefredakteur Thorsten Zahn im Meilenstein-Podcast erzählt. Darunter auch eine Sonderedition vom Song "Enter Sandman". Der Erlös dieser Single soll an die Opfer der Flutkatastrophe in der Eifel geht.

Metallicas "Black Album" wäre ohne Bob Rock unmöglich gewesen

Neu beim "Black Album" mit im Boot war Produzent Bob Rock. Der war eigentlich gar nicht als Produzent für das Album vorgesehen. Die Band wollte ihn zwar im Team haben, aber eigentlich nur, um nach den Aufnahmen die Platte zu mischen. Bob Rock war aber hartnäckig und sagte, dass er gerne schon früher mitwirken würde, um auch bei den Aufnahmen schon mitsprechen zu können.

Der Sound von Metallica wird revolutioniert

Im Nachhinein wissen wir, dass es eine ziemlich gute Idee war, die Zügel an Bob Rock abzugeben, denn er hat den Sound der Band revolutioniert und vor allem viel klarer und trotzdem wuchtiger gemacht. Leicht war das aus mehreren Gründen nicht. Zum einen hat sich die Band sehr schwer damit getan, etwas Verantwortung und Kontrolle abzugeben und zweitens musste ganz viel Arbeit in die Findung des neuen Sounds gesteckt werden. Mehr als ein Jahr haben Band und Produzent gebraucht, bis das Album endgültig fertig war.

Seid ihr genau so große Fans von Metallicas "Black Album", wie Metal Hammer Chefredakteur Thorsten Zahn? Der Song "...Posted by SWR1 Rheinland-Pfalz on Monday, September 20, 2021