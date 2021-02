Als das Album im April 1970 in Groß-Britannien erscheint, ist die Konkurrenz enorm. Simon & Garfunkel haben gerade "Bridge Over Troubled Water" veröffentlicht, die Beatles sind im Begriff "Let It Be" auf den Markt zu bringen und Led Zeppelin sind mit "Led Zeppelin II" unterwegs.

In diesem Umfeld als noch halbwegs unbekannter Künstler an die Spitze der Hitparaden zu kommen, ist utopisch. Und dennoch: "Elton John" wird mehr als ein Achtungserfolg. Zwei Grammy-Nominierungen, Platz 5 in Großbritannien, Platz 4 in den USA und vor allem: Erst der Anfang! Denn Elton John ist gekommen, um zu bleiben. Im Laufe seiner Karriere wird er mehrfach an den Spitzen der Hitparaden stehen, wird hunderte Millionen von Alben verkaufen und zu einem der erfolgreichsten Musiker aller Zeiten.

Erst die Texte, dann die Musik

Es ist eine nahezu perfekte Symbiose: Elton John und sein Texter Bernie Taupin. Die beiden arbeiten seit 1967 zusammen. Damals waren sie noch minderjährig, ihre Eltern mussten für sie die Verträge unterschreiben. Waren die ersten textlichen und musikalischen Gehversuche noch etwas unbeholfen, so zeigte sich auf "Elton John" zum ersten Mal die Magie dieses Teams, sei es beim fast rockigen "Bad Side Of The Moon" oder beim ikonischen "Your Song". Die Reihenfolge ist übrigens bis heute immer die gleiche: Bernie Taupin schreibt einen Text und Elton John findet die passende Melodie dazu.

Späte Grammy-Ehren

Nach Erscheinen wurde "Elton John" für den Grammy als Album des Jahres nominiert. Es verlor gegen das bereits erwähnte "Bridge Over Troubled Water". 2013, also 43 Jahre nach Veröffentlichung, wurde es dann aber doch noch geehrt und die Grammy Hall Of Fame aufgenommen. Damit ist es auch hoch-offiziell ein Meilenstein der Musikgeschichte!