Im April 1970 ist die Trennung der Beatles offiziell. Die Musik-Welt ist geschockt. Und sie ist verblüfft. Denn kurz nach der Trennung steht in den Läden plötzlich im Mai 1970 ein neues Album der Fab Four.

Zurück zu den Wurzeln

Dieses Album hat eine sehr ungewöhnliche Entstehungsgeschichte: "Let it be" gilt zwar offiziell als letzte LP der Beatles, aber sie entsteht zum Großteil bereits im Januar 1969 – also noch deutlich vor "Abbey Road". Eigentlich galt bis zur Trennung die LP mit dem berühmten Zebrastreifen-Cover als letztes Beatles-Opus. Und diese vertrackte Chronologie zeigt deutlich auf, wie schwierig das interne Gefüge bei den Beatles geworden war. Zur Erinnerung sei nochmal an das drittletzte Album erinnert: Das sogenannte "White Album" war ja kurz davor im November 1969 erschienen .

Schon diese LP hatte die deutlichen Risse in der Band gezeigt, denn fast die Hälfte der Titel war aufgenommen worden, ohne dass die Vier komplett anwesend gewesen wären. Aber trotzdem: Sie sind immer noch eine Band. Wie seit Gründung vor mehr als einem Jahrzehnt gilt weiterhin: Mal zoffen sich die Vier, mal machen sie ganz wunderbar Musik zusammen. Und dieses "zusammen Musik machen" hält die Band am Leben. Paul McCartney und Produzent George Martin entwickeln eine Idee. Kurz gefasst heißt diese Idee: "Zurück zu den Wurzeln"! Name des Projekts: "Get Back!"

Gefangen in der eigenen Hölle

So einfach die Idee klingt – so schwierig gestaltet sich die Umsetzung. Eigentlich klingt alles ganz simpel: "Lasst uns zusammen Musik machen. Wir nehmen die Musik live vor Publikum auf. Und dieses Live-Album wird dann unsere neue LP!" Das "simpel" wird aber mit ein bisschen Größenwahn kombiniert. Denn gleichzeitig soll ein Beatles-Film entstehen. Die Fab Four sind ja durchaus erfahren im Bereich Film – aber das hier soll anders werden. Kamera-Teams sollen ganz intim bei der Entstehung der Musik dabei sein. Ein "Work in Progress" soll dokumentiert werden, um dann als Kinofilm zu erscheinen. Und tatsächlich wird es diesen Kinofilm dann auch im Jahr 1970 geben – mit anschließenden Musik-Oscar-Ehren für die Beatles!

Aber die Idee ist eigentlich eine Katastrophe. Die Aufnahmen finden in den Twickenham-Studios statt. Ein Filmstudio in einem Londoner Vorort, das nicht annähernd die lauschige Atmosphäre eines Ton-Studios hat. Es ist tatsächlich zugig dort und lausig kalt, was für Beschwerden sorgt. Die Kameras sorgen für alles andere als eine intime Atmosphäre. Paradoxerweise sind sie aber so intim, dass der schwelende Streit ständig dokumentiert wird. Die Aufnahmen zeigen z.B. einen nörgelnden McCartney, der Harrisons Spiel bemäkelt. Harrison wiederum ist zu sehen wie er vor laufender Kamera versucht, sich zusammenzureißen und so höflich wie nur irgend möglich antwortet: "Ich mach alles, was Du willst!"

Ein musikalischer Gast soll die Spannungen mildern

Ringo, John, Paul und George gestehen später, dass man an diesen Filmaufnahmen wunderbar mitverfolgen konnte, wie sich eine Band zerfleischt. Auch hier ist wieder dokumentiert, dass die eiserne Beatles-Regel "keine Ehe-Frauen oder Lebens-Abschnittsgefährtinnen während Studio-Aufnahmen" von John und Yoko wie schon beim "White Album" nicht eingehalten wird. Yoko weicht buchstäblich keinen Millimeter von Johns Seite. Gehässige Fans meinen zu beobachten, dass bei den Proben zum Song "Get Back" der Blick von Paul bei der Liedzeile "..to where you once belonged!" eindeutig auf Yoko Ono gerichtet sei.

Es ist wie es ist: mies. Also zieht George die Reißleine. Sein Appell an die anderen: Bloß weg aus Twickenham! Schnell zurück in Londons Innenstadt – in die Savile Row, ins heimatliche Apple-Studio. Und er hat noch eine Idee: Jemand muss die Spannung aus der Band nehmen. Ein Gast von außen. Sein Name: Billy Preston.

Die Beatles spielen am 30. Januar 1969 auf dem Dach der Apple-Studios . Die Aufnahmen des bekanntesten Konzertes der Welt, das auf einem Dach stattfand sind auch in dem Film "Let it be" zu sehen. Getty Images Getty Images - Foto: Stringer

Das letzte Live-Konzert – auf einem Dach

Preston gilt als Tastenvirtuose. Harrisons Idee geht auf. Denn tatsächlich sorgt Billy für eine entspannte Atmosphäre. Er ist am Ende auf vielen Tracks von "Let it be" zu hören. Aber eine andere Idee ist immer noch offen: Wo soll eigentlich das ursprünglich geplante Konzert stattfinden? Auf einem Schiff? In einer Halle? In einem Amphitheater in Griechenland? Am Ende wird es das legendärere "Rooftop Concert" auf dem Dach des Apple-Gebäudes. Ein junger Mann namens Alan Parsons richtet die Mikrofone aus. Es ist das erste und letzte Mal nach zweieinhalb Jahren Beatles-Konzertpause, bei dem man die Vier live erleben kann. Und die Filmaufnahmen beweisen: Was für eine grandiose Live-Band diese Truppe doch war.

Weil sich Nachbarn über den Lärm beschweren, klopft die Polizei höflich an – immer von Kameras begleitet – aber die Jungs hören nicht auf. Sie stoppen erst nach 42 Minuten. Die Kameras zeigen auch waghalsige Zaungäste auf ungesicherten Nachbardächern. Ringo beschwert sich später, dass die Polizei so höflich war. Er hätte es vor laufenden Kameras lieber gehabt, von Uniformierten vom Schlagzeug weggerissen zu werden – es hätte einen schönen Schluss für den geplanten Film gegeben, so Ringo.

Ein Klassiker im Beatles-Kanon – trotz allem

Januar 1969. Ein nicht fertiges Album, ein kurzes Dachkonzert, ein nicht fertiger Film. Live-Aufnahmen, Studio-Schnipsel aus Twickenham - wer soll das alles zu einer LP zusammenfügen? Den Auftrag bekommt Ton-Ingenieur Glyn Johnson. Aber irgendwie kommt er zu keinem Resultat. Was auch egal ist, denn im Frühjahr machen sich die Beatles an ihr nächstes Projekt: "Abbey Road". Erst als die Filmfirma darauf pocht, dass sowohl Film- als auch Musikprojekt "Get Back" gefälligst zu Ende gebracht werden müssten, kommt nochmal Bewegung in die Sache. Im März 1970 – nur kurz vor der offiziellen Trennung – spielt George Harrison "I Me Mine" ein. US-Produzent Phil Spector übernimmt den Feinschliff – der allerdings nicht unbedingt dezent ist. Legendär wird der Streit mit Paul McCartney, der mit "The Long and Winding Road" eigentlich nur eine sanfte Piano-Ballade eingespielt hatte. Spector bläst die Ballade aber zur pompösen Bombast-Nummer auf – mit Chor und Orchester! Egal - die Beatles sind am Ende. Und im Mai kommt "Let it be" auf den Markt. Die Kritiker – wahrscheinlich immer noch entsetzt vom Ende – sind beleidigt und lassen kein gutes Haar an der LP. Fans und Nachwelt stört es nicht. Das Album reiht sich ein in den unsterblichen Kanon der Beatles-Musik – der Musik-Welt überhaupt.