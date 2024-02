Kraftwerk – "Trans Europa Express"

Viele Künstler haben in den 70ern und 80ern mit elektronischer Musik oder elektronischen Klängen experimentiert. So radikal wie die Düsseldorfer Band Kraftwerk war dabei aber niemand.

Die Beatles, Pete Townshend von The Who, Pink Floyd, Genesis und viele mehr – alle haben mit elektronischen Klängen experimentiert. Kraftwerk haben allerdings als Erste gesagt, wir machen alles synthetisch und haben damit die Musikwelt revolutioniert.

Kraftwerk haben mit ihrer elektronischen Musik die Musikwelt revolutioniert. Ihr Album "Trans Europa Express" (1977) zählt zu den einflussreichsten und wichtigsten Alben der letzten Jahrzehnte. dpa Bildfunk Picture Alliance

Wir haben in der Musikredaktion lange überlegt, welches Kraftwerk Album wir besprechen wollen. Wir haben uns dann für „Trans Europa Express“ von 1977 entschieden. Der Nachfolger vom Album “Mensch-Maschine”, auf dem die beiden größten Hits von Kraftwerk waren: “Das Model” und “Die Roboter”.

"Trans Europa Express": Das wichtigste Pop-Album der letzten 40 Jahre

Aber trotzdem gilt der „Trans Europa Express“ als ganz besonders einflussreich und ist auf fast jeder Bestenliste mit Musikalben zu finden. Der amerikanische Musikjournalist Randall Roberts hat es sogar als “most important pop album of the last 40 years“ bezeichnet – also als wichtigstes Pop-Album der letzten 40 Jahre. Also auf jeden Fall ein Meilenstein der Musikgeschichte und damit bei uns im Podcast genau am richtigen Platz.

Das Album "Trans Europa Express" von Kraftwerk zählt zu den einflussreichsten Alben aller Zeiten. Kling Klang, EMI, Capitol Trans Europa Express Label: Kling Klang, EMI, Capitol Titelliste: Europa Endlos Spiegelsaal Schaufensterpuppen Trans Europa Express Metall auf Metall Abzug Franz Schubert Endlos Endlos

