George Harrison - "All Things Must Pass"

Nach der Trennung der Beatles war “All Things Must Pass” das erste Soloalbum von George Harrison. Auf dem hat George Harrison der Welt gleich mal gezeigt, wie viele tolle Songs er noch im Köcher hatte.

Und auf seinem Solo-Debüt lässt der – angeblich so stille Beatle – es mal so richtig krachen, gleich drei LPs hat das Album.

Das erfolgreichste Solo-Debüt eines Beatle-Mitglieds

“All Things Must Pass” ist nicht nur umfangreich, sondern auch sehr erfolgreich. Vor allem erfolgreicher als die Debüt-Soloalben der Beatles Kollegen John Lennon, Paul McCartney und Ringo Starr. Für George Harrison gibt es auf diesem Album drei wichtige Themen.

Bob Dylan und George Harrison waren enge Freunde

Zum einen war das die Freundschaft zu Folklegende Bob Dylan. Dass alle Mitglieder der Beatles große Bob Dylan-Fans waren und sie sich mehrfach getroffen haben, ist kein großes Geheimnis. Aber die Beziehung zwischen Bob Dylan und George Harrison war eine ganz besondere und das hört man auch auf dem Album. Zum Beispiel auch in dem Song “Behind That Locked Door”, den George Harrison direkt an Bob Dylan gerichtet hat, um den zurückgezogenen Dylan Mut zuzusprechen, sich wieder in der Öffentlichkeit zu zeigen. Das ist aber nicht der einzige Song, in dem wir die deutlichen Vibes zwischen Harrison und Dylan spüren.

Die Beatles und das Leben danach

Auch die Spiritualität war für George Harrison ein wichtiges Thema, genauso wie die schlussendliche Loslösung von den Beatles. Was man ganz deutlich auch im Song “Wah-Wah” hört. Hier verarbeitet George Harrison hörbar die Endphase der Beatles.

Apple/EMI All Things Must Pass Label: Apple/EMI Titelliste: I'd Have You Anytime (George Harrison/Bob Dylan My Sweet Lord Wah-Wah Isn't It a Pity What Is Life If Not for You (Bob Dylan) Behind That Locked Door Let It Down Run Of The Mill Beware Of Darkness Apple Scruffs Ballad Of Sir Frankie Crisp Awaiting On You All All Things Must Pass I Dig Love Art Of Dying Isn't It a Pity (Version 2) Hear Me Lord Out Of The Blue It's Johnny's Birthday Plug Me In I Remember Jeep Thanks For The Pepperoni