Falco – "Falco 3"

Wie viele internationale Popstars hat eigentlich Österreich hervorgebracht?

Wenn‘s nach dem Wiener Hans Hölzel gegangen wäre, so wären exakt zwei gewesen: Mozart nämlich und er selbst. Die Rede ist von Falco, bürgerlich Hans Hölzel.

Größenwahn?

Musikalische Wunderkinder waren beide. Hans ist der einzige Überlebende einer Drillingsgeburt. Mit vier Jahren bekommt er sein erstes Klavier und ihm wird ein absolutes Gehör attestiert. Musikalisch saugt er alles auf, was er zu hören bekommt. 1976 spielt er in einer Nebenrolle in der österreichischen Kult-Krimiserie "Kottan ermittelt". Noch am Set hat er die Idee für seinen ersten großen Hit – "Der Kommissar" macht ihn zum Star.

Auf der neuen Deutschen Welle reitet er nach ganz oben und auch International wird man auf ihn aufmerksam. In den USA schafft er es auf Platz 72 und gilt seitdem als der erste international erfolgreiche weißer Rapper. Und das mit Wiener Schmäh und einer völlig verrückten eigenen Sprache. Einem Mix aus Wienerisch und Englisch.

Der ganz große Durchbruch kommt 1985 mit dem Album "Falco 3", dass international durch die Decke geht und ein Meilenstein wird! "Rock me Amadeus" wird Nummer 1 – sogar in den USA. Auch "Vienna Calling" wird ein internationaler Hit. "Jeanny" chartet nur im deutschsprachigen Raum. Dafür gibt‘s einen handfesten Skandal und Thomas Gottschalk nennt Falco ein Wiener Würstchen.

Wie es dazu kam und welchen nachhaltigen Einfluss Falco 3 auf die Entwicklung der Popmusik hatte, darum geht‘s in unserem SWR1 Meilensteine Podcast.