Am liebsten möchte man sagen: "Jeder fängt mal klein an." Aber als Eric Clapton im Jahr 1970 sein erstes Solo-Album herausbringt, kann er schon auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken.

Schon vor dem Solo-Debut ein Star

Sagen Ihnen die Namen "Yardbirds" etwas? Oder vielleicht "Blind Faith", "Cream" oder "John Mayall & the Bluesbreakers"? Okay, eine rhetorische Frage. Diese Namen sind in der Geschichte der Musik einfach zu legendär, als dass man die nicht kennen würde. Aber was auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so klar ist: Hinter all diesen Namen verbirgt sich auch ein gewisser Eric Clapton. Und der ist Mitte der 60er Jahre eine feste Größe der britischen Blues-Musik-Szene. Er ist nicht nur eine feste Größe, er hat schon damals Kult-Status. Und der Twen lässt bei der einen oder anderen dieser Bands schon mit ein paar Welthits aufhorchen. Wenn man dann noch bedenkt, wie unfassbar lang und erfolgreich diese Karriere sein wird, darf man ruhig behaupten: Dem jungen Mann ist etwas in die Wiege gelegt worden. Ein Talent, das nur wenige Menschen haben. Und viele Musiker-Kollegen reißen sich um dieses Talent. Es ist also kein Wunder, dass Clapton sogar bei den Beatles zu hören ist. Allerdings muss George Harrison im Jahr 1968 mit Nachdruck darum bitten, dass Clapton das legendäre "While my guitar gently weeps" mit seinem Solo veredelt.

Die "Schwester" ist eigentlich seine Mutter!

Aber das mit dem "in die Wiege gelegt" ist so eine Sache. Denn woher auch immer dieses bemerkenswerte Talent von Clapton kommt: Er hat von Geburt an mit einer schweren Bürde zu kämpfen – einer Bürde, die ihn später jahrelang zu starken Alkoholika und Heroin wird greifen lassen. Clapton kommt als uneheliches Kind zur Welt. Im Jahr 1945 ist das eine Katastrophe. Erst Recht, weil er das Resultat einer Teenager-Schwangerschaft ist. Die Mutter ist bei seiner Geburt gerade mal 16 Jahre jung. Vom Vater ist weit und breit keine Spur. Der kanadische Soldat – wir sind kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs! – war in England stationiert und wird schnell wieder versetzt. Eric Clapton wird seinen Vater nie kennenlernen. Nie! – Das allein ist schon tragisch. Aber es wird noch tragischer. Der kleine Eric wächst bei seinen Großeltern auf. Die lassen ihn glauben, sie seien seine leiblichen Eltern. Die "große Schwester", die da zunächst mit unter einem Dach lebt – Pamela – ist seine Mutter! Aber das erfährt er erst Jahre später. Und wie er in späteren Interviews gesteht: Schon in seiner Kindheit entwickelt er eine erste Abhängigkeit: Zucker! Er stopft alles, was süß ist, kiloweise in sich rein. Manchmal ist das auch einfach nur purer Zucker.

Geburt einer Legende

Man darf ruhig sagen: eine verkorkste Kindheit. Es kann auch keine Rede davon sein, dass man es hier mit einem musikalischen Wunderkind zu tun haben könnte. Clapton bekommt mit 13 seine erste Gitarre geschenkt – verliert aber schnell das Interesse an ihr, weil das Billig-Teil schlecht zu handhaben ist. Mit 15 versucht er es nochmal, denn er bekommt eine etwas bessere Gitarre. Und von da an gibt es buchstäblich kein Halten mehr. Was Clapton mit Talent und Üben erreicht, sorgt schnell für Aufmerksamkeit. Vom Straßenmusiker wird er gefragter Live-Musiker. Vom Live-Musiker führt der Weg schnell zum Platten-Star. Entweder er gründet Bands, oder er wird als Band-Mitglied angeheuert. Das alles bei den Truppen, die oben genannt sind. Truppen, die Legenden-Status haben. Legendär die Auseinandersetzungen bei Cream, legendär das Cover vom einzigen Album von "Blind Faith" (der nackte Oberkörper eines pubertierenden Mädchens wird zum Skandal). Als er es solo versucht, ist er gerade mal 25 Jahre jung!

Hilfe von erfahrenen Musiker-Kollegen

Das Solo-Album entsteht im Winter 1969/1970. Clapton fliegt zwischen Studios in London und Los Angeles hin und her. Im Frühling 1970 sind die Aufnahmen abgeschlossen – im August kommt die LP dann raus. Aber auch wenn die Betonung hier beim Wörtchen „solo“ liegt: Das hier ist eigentlich eine Co-Produktion. In der Zeit bei „Blind Faith“ gibt es bei Live-Konzerten eine Vorgruppe: „Delaney & Bonnie“. Clapton hatte dort auch schon gespielt. Viele ihrer Mitglieder werden später mit Clapton bei „Derek & the Dominos“ zu hören sein. Er arbeitet also mit Leuten zusammen, mit denen er eh schon die ganze Zeit über etwas zu tun hatte. Wobei besonders Delaney Bramlett hervorzuheben ist: Bei der Hälfte der Songs ist er Co-Autor. Clapton wiederum ist bei 8 der 11 Titel Co-Autor, was relativ viel ist.

Was bleibt heute von der Solo-LP "Eric Clapton" aus dem Jahr 1970? Frech formuliert wäre das nur der Coversong "After Midnight", dessen Original ja von J.J. Cale stammte. Der Song erweist sich als unverwüstlicher Klassiker. Und Clapton selber hat sich im Nachhinein mal dahingehend geäußert, dass ihm bei seinem Erstling die eigene Stimme nicht gefallen habe, die damals relativ hoch geklungen habe. Aber da ist er ein bisschen Kleingeist. Das hier ist ein Meilenstein – für den britischen Blues-Rock und natürlich für Eric Clapton selbst. Denn hier startet eine Solo-Karriere, die bis heute anhält. 130 Millionen verkaufte Tonträger sprechen da eine deutliche Sprache. Alkohol und andere Drogen hat er schon lange, lange Zeit hinter sich gelassen.