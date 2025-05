Eminem – "The Marshall Mathers LP"

Mit seinem dritten Album "The Marshall Mathers LP" festigt Rapper Eminem im Jahr 2000 seinen Platz im Rapgeschäft und steigt zum absoluten Megastar des Hip-Hops auf.

Mit seinem überdrehten, überzogenen und frechen Alter Ego "Slim Shady" schaffte Eminem es 1999 in den USA schon bis in die Top Ten der Charts. In Deutschland blieb der Künstler eher noch ein Underground-Name, den eingefleischte Hip-Hop- und Rapfans feierten. Mit "The Marshall Mathers LP", seinem dritten Album, landet Eminem auch bei uns in Europa auf Spitzenplätzen der Albumcharts.

Eminem, Slim Shady oder Marshall Mathers – Wen hören wir auf "The Marshall Mathers LP"?

Der bürgerliche Name von Eminem ist Marshall Bruce Mathers III. Damit wird schon beim Blick auf den Albumtitel "The Marshall Mathers LP" klar: Hier wird es sehr persönlich. Nach "The Slim Shady LP" demaskiert Rapper Eminem sich hier an vielen Stellen – aber eben nicht an allen.

Welche Person in den einzelnen Songs zu uns spricht, entdeckt man auf diesem Album oft erst auf den zweiten Blick: Ist es der Mensch Marshall Mathers, der Rapper Eminem oder doch wieder sein Alter Ego "Slim Shady"?

Auf seinem Album "The Marshall Mathers LP" schlüpft der Rapper in viele verschiedene Rollen. Wir hören den Menschen Marshall Mathers, den Rapper Eminem, sein Alter Ego "Slim Shady" und auch den fanatischen Fan "Stan". picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Picture Alliance/Picture Alliance

Marshall Mathers a.k.a. Eminem kommt von ganz unten

Eminem erzählt auf seinem Album "The Marshall Mathers LP" viele Geschichten. Es geht viel um Gewalt und Drogen – Themen, die ihn schon sein ganzes Leben beschäftigen.

Von seinem Vater verlassen landet Eminem mit seiner Mutter Deborah im Kindesalter in einem Trailerpark in Warren, einem Vorort von Detroit. Zu Schulzeiten bringt ihn sein nur wenige Jahre älterer Onkel und bester Freund Ronnie zum Hip-Hop.

Die Jugendzeit ist für Eminem besonders hart. Seine Mutter ist von Tabletten abhängig und gewalttätig, sein Onkel Ronnie nimmt sich das Leben und Eminem bricht die Schule ab. Viele dieser Themen verarbeitet Eminem in seinen Songs.

Auf "The Marshall Mathers LP" geht es auch um den Druck der Gesellschaft

Wer nur kurz in die Platte reinhört, bekommt den Eindruck, dass es hier nur um vulgäre Beleidigungen, Gewaltfantasien und Drogen geht. Dabei setzt Eminem sich an vielen Stellen von "The Marshall Mathers LP" mit den Schattenseiten des neuerworbenen Ruhms auseinander. Was erwartet das Plattenlabel von mir? Was erwarten die Fans? Und was macht dieser Druck mit mir und meinem Umfeld?

Einer von Eminems wichtigsten Songs auf "The Marshall Mathers LP" ist "Stan"

Sehr erfolgreich wurde auch der Song "Stan" in dem sich Eminem mit genau diesen Themen auseinandersetzt: Wie sehen mich meine Fans? Was erwarten sie und was kann ich ihnen tatsächlich geben?

Im Song und Video zu "Stan" erzählt Eminem aus unterschiedlichen Perspektiven einen Dialog mit einem Fan, der sehr tragisch eskaliert. Hier thematisiert Eminem auch, dass die Übertreibungen und radikalen Gedanken, die er in seine Songs packt, von vielen Fans auch missverstanden worden sind und selbst eingefleischte Fans oft nicht unterscheiden können, wo der Rapper Eminem aufhört und sein Alter Ego "Slim Shady" anfängt.

Eminem - Stan (Long Version) ft. Dido

Homophobie und Frauenfeindlichkeit – Eminem ist kontrovers diskutiert

Immer wieder wurde Eminem als homophob und frauenfeindlich kritisiert. Von hohen politischen Ämtern und von Aktivisten wurde gegen ihn mobil gemacht. Dabei wurde ihm auch vorgeworfen, Täter, wie zum Beispiel die des Amoklaufs an der Columbine High School durch seine Songtexte mit expliziten Gewaltfantasien angeheizt und motiviert zu haben.

Immer wieder wurde Eminem auch homophobes Verhalten vorgeworfen. Im Rahmen der Grammys 2001 gab es sogar Demonstrationen gegen ihn. Eminem reagierte darauf, in dem er gemeinsam mit Elton John den Song "Stan" auf der Bühne performte. Die beiden Künstler sind auch privat befreundet. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Picture Alliance/Picture Alliance

Eminem selbst weist in seiner Musik immer wieder darauf hin, dass man seine Songs nicht zu ernst nehmen sollte und er gerne übertreibt. Klar ist, Eminem will provozieren.

Er ist der schelmisch-grinsende Mittelfinger an alle die, die sich gerne über ihn aufregen wollen.

"The Marshall Mathers LP" von Eminem fordert den Hörer

"The Marshall Mathers LP" ist ein Album, das mit seinen sehr transparenten, eingängigen und markanten Beats (zum Großteil von Hip-Hop-Legende Dr. Dre) definitiv im Ohr bleibt und auch Spaß macht. Aber die Platte fordert den Hörer sehr, denn die Texte von Eminem, wenn sie auch vollgepackt sind mit – bewusst provozierenden – Ausdrücken und mehr als vulgären Beleidigungen, ist unglaublich tiefgründig und vielschichtig.

Ohne die vielen Referenzen zu seinen Alter Egos oder anderen Personen aus der Popkultur zu verstehen, wird es schwer, die Platte in Gänze zu erfassen und verstehen zu können – aber die Arbeit lohnt sich.

Mit seinem dritten Album "The Marshall Mathers LP" festigt Rapper Eminem im Jahr 2000 seinen Platz im Rapgeschäft und steigt zum absoluten Megastar des Hip-Hop auf. Interscope Records, Aftermath, WEB Entertainment, Eminem The Marshall Mathers LP Label: Interscope, Aftermath Titelliste: Public Service Announcement 2000 Kill You Stan Paul (Skit) Who Knew Steve Berman (Skit) The Way I Am The Real Slim Shady Remember Me? I'm Back Marshall Mathers Ken Kaniff (Skit) Drug Ballad Amityville Bitch Please II Kim Under The Influence Criminal

Shownotes

Über diese Songs vom Album "The Marshall Mathers LP" sprechen wir im Podcast

(15:20) – "Kill You"

(29:08) – "The Real Slim Shady"

(45:25) – "Stan"

(01:00:16) – "The Way I Am"

(01:05:42) – "Bitch Please II"

Über diese Songs sprechen wir außerdem im Podcast