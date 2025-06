Eagles – "One Of These Nights"

1975 haben die Eagles mit "One Of These Nights" ihr erstes Nummer-1-Album veröffentlicht. Die Platte war wegweisend für Don Henley, Glenn Frey und Co..

"One Of These Nights" ist der internationale Durchbruch für die Eagles

Mit "One Of These Nights" haben die Eagles ihren internationalen Durchbruch geschafft. Bis heute wurde das Album in ihrer US-amerikanischen Heimat gleich viermal mit Platin ausgezeichnet.

Für den Song "Lyin' Eyes", der wie die meisten Songs von den beiden Bandmitbegründern Don Henley und Glenn Frey geschrieben worden ist, gab es zusätzlich noch eine Grammy-Auszeichnung.

Wir hören 100 Prozent Eagles auf "One Of These Nights"

Auch beim Entstehen von "One Of These Nights" ist das Album schon etwas Besonderes für die Band gewesen, denn bei den drei Alben vorher hat die Gruppe immer mit Songwritern zusammengearbeitet.

Es war der entscheidende Schritt zum Superstar-Status der Band!

Dieses Mal ist jeder Song durch (mindestens) ein Mitglied der Eagles geschrieben worden. Einige der Songs sind dabei auch durch das geniale Songwriter-Duo Glenn Frey und Don Henley entstanden, die im Jahr 2000 gemeinsam in die Songwriter Hall of Fame aufgenommen worden sind.

Sie (Henley und Frey) etablieren sich endgültig als eines der größten Songwriter-Duos der Rockmusik!

Mit "One Of These Nights" entwickeln die Eagles sich weiter

Mitte der 70er gab es in den USA jede Menge guter Countryrock-Bands, erzählt Musikredakteur Stephan Fahrig im Podcast. Und die Eagles waren eine dieser sehr guten Gruppen. Aber um aus der Masse herauszustechen, mussten sie sich weiterentwickeln.

SWR1 Meilensteine Podcast zum legendären Album: "Hotel California"

Und genau das hat die Band getan, indem sie mehr Rock und mehr R'n'B in ihre Musik hat einfließen lassen. Geklappt hat diese Weiterentwicklung auch, weil die Eagles mit Gitarrist Don Felder ein neues Bandmitglied hatten, das einfach frischen Wind in die Musik gebracht hat – ganz besonders was den Anteil der Rockgitarren betrifft.

Don Felder ist 1974 als Leadgitarrist bei den Eagles eingestiegen und hat frischen Wind in die Musik der Band gebracht. "One Of These Nights" war das erste Album der Eagles, an dem Don Felder mitgewirkt hat. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Sipa USA | Michele Eve Sandberg

Ich würde es als Progressive-Country bezeichnen!

Die Eagles haben sich als Band mit "One Of These Nights" verändert, weiterentwickelt und damit auch deutlich von vielen anderen Countryrock-Gruppen abgegrenzt. Bei ihnen gab es mehr Rock, mehr mehrstimmige Gesänge und durch ihren Produzenten haben sie auch viel mit Soundeffekten und Ähnlichem herumprobiert. Das hat ihnen auch den typischen "Eagles-Sound" eingebracht.

Das ist das, was die Eagles ausmacht, die Kunst des Arrangements!

Der 18. Januar 2016 war ein trauriger Tag für alle Musik-, Rock- und Eagles-Fans. An diesem Tag ist Glenn Frey, der Sänger und Gründer der Eagles gestorben. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Picture Alliance/Picture Alliance

Die Bedeutung von "One Of These Nights" für die Geschichte der Eagles

Mit "One Of These Nights" hat die Band viele Weichen neu gestellt und alle in Richtung Erfolg. Das liegt auch an der Veränderung in den Führungspositionen innerhalb der Gruppe. Don Henley und Glenn Frey haben – um es in Country-Worte zu fassen – die Zügel in der Hand. Wenn man sich die Entwicklung der Eagles anschaut, fasst Katharina Heinius in persönlichen Worten zusammen:

Mit diesem Album fängt der "Adler" an zu fliegen!

One Of These Nights 1975 haben die Eagles ihr erstes Nummer-1-Album "One Of These Nights" herausgebracht. Asylum Records, The Eagles, Boyd Elder

Shownotes

Über diese Songs vom Album "One Of These Nights" sprechen wir im Podcast

(12:20) – "One Of These Nights"

(27:41) – "The Journey Of The Sorcerer"

(33:49) – "Lyin' Eyes"

(51:01) – "Take It To The Limit"

(01:01:40) – "I Wish You Peace"

Über diese Songs sprechen wir außerdem im Podcast