Britney Spears – "Oops!... I Did It Again"

Nach ihrem großen Durchbruch Ende der 90er hat Britney Spears mit "Oops!... I Did It Again" im Jahr 2000 ihr zweites Album herausgebracht.

Mit gerade mal 16 Jahren hat Britney Spears ihr Debütalbum "...Baby One More Time" herausgebracht und es damit gleich an die Spitze der Charts geschafft – in ihrer Heimat Amerika und auch bei uns. Nur ein Jahr später kam dann "Oops!... I Did It Again" raus. Der Plan für das Album – der Titel der Platte verrät es – war wieder der gleiche wie beim Debüt: Die Spitze der Charts erobern!

Ganz bis nach oben hat sie es bei uns nicht geschafft, es wurde "nur" Platz zwei der Albumcharts, aber trotzdem, für "Oops!... I Did It Again" hagelt es Platin- und sogar Diamantauszeichnungen. 18 Wochen lang hält sich das Album (Quelle: Media Control) bei uns in den Charts.

Mit "Oops!... I Did It Again" wird Britney Spears vom Popsternchen zum Popstar

Das zweite Album ist für junge Künstler und Künstlerinnen oft das schwierigste, denn damit entscheidet sich oft, ob das Popsternchen am Himmel verglüht ist oder ob man sich im Popbusiness etablieren kann. Britney Spears hat sich mit "Oops!... I Did It Again" für viele Jahre ein Fundament im Musikgeschäft gegossen.

Und mit diesem Album passiert noch mehr bei Britney Spears: Sie vollzieht einen Imagewandel – vom braven Schulmädchen und ehemaligen Mitglied des Micky-Maus-Klub hin zum sexy Popstar.

Sie verändert ihr Bild bewusst mit diesem Album [...]. Es ist nicht nur die Musik, sondern auch die Person Britney Spears, die hier viel zum Meilenstein beiträgt.

Mit ihrem Album "Oops!... I Did It Again" ist Britney Spears im Jahr 2000 um die ganze Welt getourt und ist auch mehrfach hier in Deutschland aufgetreten. Hier sehen wir den Popstar bei ihrem Konzert in Hannover im Oktober 2000. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk teutopress | -

Der Erfolg von "Oops!... I Did It Again" ist aber natürlich nicht alleine der Verdienst von Britney Spears selbst. An dem Album haben fast 100 Menschen aus der Musikwelt mitgearbeitet. Zum Beispiel auch Mutt Lange, der unter anderem auch schon beim AC/DC Album "Highway To Hell" mit dabei gewesen ist.

Die Hits, dafür ist Max Martin verantwortlich!

"Oops!... I Did It Again" von Britney Spears ist Hochglanz-Pop aus Schweden

Außerdem war aber auch das schwedische Popteam rund um den Produzenten Max Martin mit dabei. Die haben seit Ende der 1990er unglaublich viele Songs für große Popkünstler geschrieben und auch produziert.

Neben Britney Spears zum Beispiel auch für die Backstreet Boys, Pink, Katy Perry, Céline Dion, Justin Timberlake, Coldplay, Taylor Swift, Ariana Grande und noch viele mehr. Insgesamt 27 Nummer-1-Hits gehen auf die Kappe von Songwriting- und Produktionstalent Max Martin. Dabei sind die Popsongs, die er schreibt, von der Harmonie meistens sehr einfach gehalten.

In dieser Einfachheit auch was Interessantes abzubilden, was dich zu der Musik zieht, das ist enorm harte Arbeit.

Und der Vorteil dieser "einfachen" Musik ist, so beschreibt es SWR1 Musikredakteurin Katharina Heinius im Podcast zu "Oops!... I Did It Again", dass die Zielgruppe dieser Musik, also junge Menschen, diese Musik auch vielleicht mit geringen englischen Sprachkenntnissen verstehen konnten und sie genau deshalb so gut bei den Teenies ankam.

Der schwedische Songwriter und Musikproduzent Max Martin hat seit Ende der 1990er Jahre für viele große Popkünstler Songs geschrieben und produziert. Neben dem Album "Oops!... I Did It Again" von Britney Spears hat er zum Beispiel auch Musik für die Backstreet Boys und N*Sync geschrieben und produziert. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Eventpress MP

Ein popkulturelles Gesamtpaket: das Phänomen Britney Spears

Zu dem Phänomen Britney Spears gehört aber viel mehr als nur die produzierte Hochglanz-Popmusik, bei der Britney selber lediglich die Interpretin und Figur des Ganzen ist. Neben der Musik geht es zum Beispiel auch ums Tanzen und die speziellen Moves, die die Teenies aus den Musikvideos nachahmen konnten.

Das hat auch einfach Spaß gemacht, erzählt SWR1 Musikredakteurin Katharina Heinius, die früher selbst mit ihren Freundinnen die Tanzmoves von Britney zu Hause im Kinderzimmer nachgemacht hat.

Es ist [...] ein popkultureller Meilenstein, ein Zeitgeist-Phänomen!

So hat "Oops!... I Did It Again" von Britney Spears die Popwelt verändert

Mit ihrer Musik hat Britney Spears viele von den jungen Popkünstlerinnen beeinflusst, die heute in den Charts sind. Viele der aktuellen Popstars beziehen sich immer wieder auf Britney Spears, für die Britney den Weg mit geebnet hat.

Britney Spears - Oops!...I Did It Again (Official HD Video)

Am 15. Mai 2000 veröffentlichte Britney Spears ihr zweites Studioalbum "Oops! I Did It Again". Jive Records Oops! I Did It Again Label: Jive Records Titelliste: Oops!... I Did It Again Stronger Don't Go Knockin' On My Door (I Can't Get No) Satisfaction Don't Let Me Be The Last To Know What U See (Is What U Get) Lucky One Kiss From You Where Are You Now? Can't Make You Love Me When Your Eyes Say It Dear Diary

Shownotes

Über diese Songs vom Album "Oops! I Did It Again" wird im Podcast gesprochen

(16:00) – "Oops!... I Did It Again"

(38:44) – "(I Can't Get No) Satisfaction"

(46:36) – "Stronger"

(57:09) – "Lucky"

(01:01:33) – "Dear Diary"

Über diese Songs wird außerdem im Podcast gesprochen