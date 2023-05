1995 definiert Alanis Morissette mit ihrem internationalen Debut "Jagged Little Pill" die Rockwelt neu. Ein magischer Moment der Musikgeschichte.

Mit gerade mal knapp 20 rockt sie wunderbar rau, wütend, zerbrechlich und gleichzeitig selbstbewusst und das, als sei Rock schon immer eine ziemlich weibliche Angelegenheit gewesen. "Jagged Little Pill" wird zur Initialzündung für eine ganze Musikerinnengeneration.

Album-Cover: Alanis Morissette - "Jagged Little Pill" Warner Bros. Records Jagged Little Pill Label: Warner Records Titelliste: All I Really Want You Oughta Know Perfect Hand in My Pocket Right Through You Forgiven You Learn Head over Feet Mary Jane Ironic Not the Doctor Wake Up

Hits wie "You Oughta Know" und "You Learn" sind längst zu Klassikern geworden und vor allem "Ironic" darf seit 1995 an keinem Lagerfeuer fehlen.

SWR1 Meilensteine Host Frank König spricht mit den Musikredakteurinnen Katharina Heinius und Michelle Habermehl über die Strahlkraft von "Jagged Little Pill", über weibliche Selbstbehauptung im Musikbusiness und über die außergewöhnliche Lebensgeschichte von Alanis Morissette.