Ich erinnere mich noch genau: Es war der 30. Januar 1982 und im ZDF lief "Rockpop in Concert". Die Aufzeichnung eines Konzerts, das am 19. Dezember in der Dortmunder Westfalenhalle stattgefunden hatte.

Foreigner waren dabei, Meat Loaf und Spliff. Rückblickend gehörte der Abend aber einer Band aus Kanada: Saga.

Dauer 42:16 min Saga - "In Transit - Live" Es war der 30. Januar 1982 und im ZDF lief "Rockpop in Concert". Die Aufzeichnung eines Konzerts, das am 19. Dezember in der Dortmunder Westfalenhalle stattgefunden hatte. Foreigner waren dabei, Meat Loaf und Spliff. Rückblickend gehörte der Abend aber einer Band aus Kanada: Saga. Audio herunterladen (37,6 MB | MP3)

Ihr viertes Album "Worlds Apart" hatte ihnen in Deutschland den Durchbruch gebracht und dieser Fernsehabend sollte sie für einige Zeit in den Rock-Olymp katapultieren. Das lag zum einen an der eingängigen Musik, die neben Progressive-Rock Anklängen auch immer zum Mitklatschen und -singen gemacht war. Zum anderen war es der Moment, an dem Sänger Michael Sadler mit einem Koffer auf die Bühne kam. In diesem Koffer war das erste elektronische Kofferschlagzeug, welches Saga-Drummer Steve Negus mitentwickelt hatte. Ich wurde Zeuge, wie sich Sänger und Drummer ein Schlagzeugduell lieferten. Diese Nummer ging als "A Brief Case" in die Rockgeschichte ein.

Saga live SWR SWR1

Saga wurde in dieser Nacht zu einem der heißesten Rock-Acts der frühen 1980er. Die nachfolgende Tour war ein Megaerfolg. Ausschnitte der Konzerte in der Münchener Rudi-Sedlmayer-Halle und dem Kopenhagener Tivoli Theater wurden zum ersten digitalen Livealbum der Rockgeschichte auf CD gebrannt.

Es kommt nicht oft vor, dass ein Livealbum als das beste Album einer Band gefeiert wird. Bei Sagas "In Transit – Live" ist es so. Die Atmosphäre, die Spielfreude, der gute Sound - all das zusammen ergibt magischen "Feenstaub", wie es Saga-Sänger Michael Sadler im SWR1 Meilensteine Podcast nennt.