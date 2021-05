24 Stunden lang gibt es am Sonntag Hits aus den SWR1-Meilensteine-Alben. Und falls Ihnen das eine oder andere Album in Ihrer Sammlung fehlt, haben wir die passende Playlist zum Nachhören.

Alben, die Geschichte schrieben

Sie kennen die SWR1 Meilensteine noch nicht? Dann wird es Zeit. Jede Woche stellen wir Ihnen im Programm von SWR1 Rheinland-Pfalz ein Album eines Interpreten oder einer Gruppe vor, das eigentlich in keiner Sammlung fehlen darf. Ob "Sgt. Pepper's Lonley Heartsclub Band" von den Fab Four, "Souper Trouper" von ABBA oder das legendäre "Born in the USA" von Bruce Springsteen.

Meilensteine-Podcast

Unsere Meilensteine-Experten sprechen aber nicht nur im Programm von SWR1 Rheinland-Pfalz täglich in SWR1 Der Nachmittag über die SWR1 Meilensteine, sondern nehmen auch jede Woche den passenden Podcast, mit dem geballten Wissen unserer SWR1 Musikredaktion dazu auf. Holen Sie sich den SWR1-Meilensteine-Podcast einfach einmal in der Woche nach Hause. Klicken Sie einfach auf den Link.

Pfingstsonntag: Meilensteine-Spezial

Zu Pfingsten hat sich unsere Musikredaktion etwas Besonderes ausgedacht. Am Sonntag, den 23. Mai 2021 spielen wir 24 Stunden lang Titel aus den SWR1-Meilensteine-Alben. Die passende Playliste, falls Sie keine Zeit fürs Radio haben, gibt es auch: