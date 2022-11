Jetzt abstimmen!

per Mail teilen

Am 20. November beginnt die umstrittenste Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten in Katar. Wir fragen Sie: Schauen Sie die Spiele trotzdem oder verzichten Sie diesmal. Stimmen Sie ab!

Wenig nachhaltig, teuer und fragwürdig

Das Turnier in Katar ist nicht nur die teuerste Fußball-WM aller Zeiten, sie ruft auch viele Widersprüche auf den Plan. So weist Katar eine der schlechtesten Co2-Bilanzen der ganzen Welt auf und die Spiele finden in klimatisierten Stadien statt, die von Gastarbeitern teils unter menschenunwürdigen Bedingungen gebaut wurden. Experten werfen Katar außerdem vor, die Frauenrechte drastisch einzuschränken und zum Beispiel Homosexuelle strafrechtlich zu verfolgen.

Zusehen oder abstrafen?

Wie haben Sie sich entschieden? Ignorieren Sie die Umstände in diesem Land und schauen sich trotzdem die Spiele an? Oder boykottieren Sie die WM in diesem Jahr? Stimmen sie auf meinswr1.de für Ihre Entscheidung ab.