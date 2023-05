Medikamentenknappheit – sind nicht zugelassene Medikamente aus dem Ausland die Lösung?

Fehlende Medikamente für Kinder und Jugendliche – vor allem gegen Fieber und Schmerzen. Darauf reagieren einige Bundesländer, wie auch Rheinland-Pfalz, mit Notfall-Plänen, um beispielsweise nicht zugelassene Antibiotika-Säfte aus dem Ausland importieren zu können.

Wie das einzuschätzen ist, hat uns Dr. Lothar Maurer erzählt. Er ist Landesverbandsvorsitzender beim Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V. in Rheinland-Pfalz.

SWR1: Nicht zugelassene Antibiotika-Säfte aus dem Ausland – wie gut und sicher sind denn solche Medikamente?

Lothar Maurer: Nicht zugelassen heißt ja nur, dass sie nicht für den deutschen Markt zugelassen sind. Wenn ich ein normales Penicillin habe, dann macht es keinen Unterschied, ob es im Ausland hergestellt wurde oder bei uns. Wenn die Qualität stimmt, habe ich ein Penicillin. Die Frage ist dann nur, ist ein deutscher Beipackzettel dabei und können die Eltern lesen, wie hoch die Dosierung ist. Wenn es in der EU zugelassen ist, wie in Italien oder Spanien, dann haben sie dort selbst eine Qualitätskontrolle. Jedes Land, was qualifizierte Medikamente herstellt, wird sie auch zum Schutz der eigenen Bevölkerung kontrollieren. Da kann man beruhigt sein.

SWR1: Was halten Sie unter dem Strich von der Entscheidung der Landesregierung, nicht zugelassene Medikamente aus dem Ausland einzuführen?

Maurer: Im Prinzip ist die Entscheidung richtig. Was wir im Moment an Antibiotika-Therapien machen, ist gegen jede Sinnhaftigkeit, dass eine einfache Streptokokken Angina mit einem Antibiotikum für einen komplizierten Harnwegsinfekt behandelt wird, das ist natürlich totaler Blödsinn.

SWR1: Das heißt, weil entsprechende Antibiotika fehlen, müssen Sie mit Kanonen auf Spatzen schießen?

Maurer: Ja, und das ist schlecht für den Körper, schlecht für die allgemeine Gesundheit in Deutschland, weil sie so auf Dauer Resistenzen züchten.

SWR1: Sie haben selbst eine Kinder- und Jugendarztpraxis in Frankenthal. Wie sehr ist der Medikamentenmangel da gerade Thema?

Maurer: Das ist ständig Thema in dem Moment, wo man sagt, dieses Kind braucht jetzt doch ein Antibiotikum. Da helfen uns Apotheken in der Nähe mit einer Liste, die sie uns schicken, was sie gerade da haben. Da versucht man von einer schlechten Auswahl das Beste herauszunehmen, was noch einigermaßen sinnvoll ist.

SWR1: Jetzt ist teilweise schon zu hören, dass Leute ins nahegelegene Ausland fahren, um sich dort in der Apotheke die Medikamente zu holen. Geht es das wirklich so einfach, mit einem deutschen Rezept?

Maurer: Mit einem deutschen Rezept nicht, aber sie bezahlen es dann einfach. Das heißt, sie haben das Rezept, damit der Apotheker weiß, was sie kriegen sollen und dann kriegen sie das. Wir haben jetzt ganz oft von Eltern gehört, dass sie aus dem Urlaub in Österreich oder Italien beispielsweise zwei bis drei Päckchen Schmerzsaft mitgenommen haben. Dort war es kein Problem, das zu bekommen. Der Grund dafür: In Deutschland wurde der Preis so weit heruntergedrückt, dass die Anbieter es wirtschaftlich hier fast nicht mehr verkaufen können. Beispielsweise wurde in Österreich mehr dafür geboten und dorthin wird es auch dann verkauft und nicht nach Deutschland. Das kann man keiner Firma vorwerfen.

Das Interview führte SWR1 Moderator Michael Lueg.