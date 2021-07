Viele Menschen haben eine Unverträglichkeit gegen Gluten. Und das steckt in extrem vielen Produkten. Die Mainzer Unimedizin forscht gerade an einem Medikament, das helfen könnte.

Glutenfreie Produkte sind im Trend - denn viele Menschen vertragen keine Lebensmittel, die Gluten enthalten. Man spricht bei dieser Unverträglichkeit von der sogenannten Zöliakie. Betroffene haben oft Durchfall oder Bauchschmerzen - manchmal auch Gelenkbeschwerden oder Muskelschmerzen.

Was passiert bei Gluten-Unverträglichkeit im Körper?

Aber warum reagiert der Körper bei manchen Menschen mit einer Entzündung auf Produkte, die Gluten enthalten? Dazu erklärt Sabine Schütze-Kurth aus der SWR1-Umweltredaktion:

"Gluten ist eine Art Klebereiweiß. Es ist vor allem in Getreidesorten wie Weizen und Dinkel enthalten. Bei der Zöliakie stuft das Immunsystem das eigentlich harmlose Gluten als gefährlich ein und reagiert über. Allerdings greift das Immunsystem zusätzlich noch ein körpereigenes Enzym an, hält also diese körpereigene Substanz ebenfalls für gefährlich. Das ist wiederum typisch für eine Autoimmunerkrankung. Streng genommen ist die Zöliakie also eine Mischform von Allergie und Autoimmunerkrankung. Durch die Immunabwehr entzündet sich bei Zöliakiepatienten der Dünndarm. Mit der Zeit schädigt diese dauerhafte Entzündung die Darmschleimhaut so stark, dass Nährstoffe aus dem Essen nur noch schlecht über den Darm ins Blut aufgenommen werden. Mangelerscheinungen wie Eisenmangel sind die Folge."

Hoffnung für Patienten - gibt es bald ein Medikament?

Nun könnte man ja sagen: Wer an einer Gluten-Unverträglichkeit leidet, lässt eben einfach alle Lebensmittel weg, die Gluten enthalten. Das ist aber leichter gesagt als getan - denn tatsächlich enthalten unglaublich viele Lebensmittel den Eiweiß-Klebstoff - vor allem Produkte aus der Bäckerei. Und auch wenn bestimmte Dinge glutenfrei zu sein scheinen - oft sind trotzdem noch Spuren von Gluten enthalten. Eine Nachricht aus Mainz gibt den Betroffenen jetzt aber ein wenig Hoffnung und gilt als kleine Sensation: Möglicherweise könnte es bald ein Medikament gegen die Zöliakie geben. Die Mainzer Universitätsmedizin hat dazu eine Studie gemacht - unter der Leitung von Professor Deltef Schuppan.

Erstmal nur eine kleine Hoffnung

In dieser Studie haben die Wissenschaftler ein Medikament an 160 Patienten getestet. Sie wollten herausfinden, ob es möglicherweise gegen Zöliakie hilft. Studienleiter Detlef Schuppan sagt: "Es handelt sich hier um eine noch relativ frühe Studie. Diese Studie erfordert noch eine Folgestudie. Diese Folgestudie ist ab Herbst dieses Jahres geplant." Eine Zulassung gebe es - bei Erfolg auch in dieser weiteren Studie - frühestens in fünf bis sechs Jahren. Bis es wirklich ein Medikament gibt, wird also auf jeden Fall noch viel Zeit vergehen. Dann aber könnte es vielen Betroffenen den Alltag erheblich erleichtern. Und wie würde dieses Medikament funktionieren?

So wirkt das Zöliakie-Medikament

Das Medikament hemmt einen Mechanismus, der zur Entzündung im Körper führt. Detlef Schuppan erklärt, dass konkret ein Enzym gehemmt wird. Dieses Enzym löst die Entzündung aus, weil es Gluten in einer bestimmten Art und Weise verändert. Das Medikament soll genau das verhindern. Ob das aber wirklich klappt, muss nun erst einmal die Folgestudie beweisen. Bedeutet also: Eine kleine Hoffnung ist es - aber eine kleine Hoffnung, die von Betroffenen bis zur Zulassung noch viel Geduld und weiter Disziplin beim Essen fordert.

Wie lief die Studie ab?

Die Wissenschaftler in Mainz haben - um die Wirksamkeit ihres Medikamentes zu testen - eine sogenannte Phase 2-Studie durchgeführt. Bei Phase 2-Studien verabreichen Wissenschaftler ihr neues Medikament einer kleinen Anzahl von Patienten, bei denen sie annehmen, dass es wirken könnte. Sie schreiben dann zum Beispiel Wirksamkeit und beobachtete Nebenwirkungen auf. Bei der Mainzer Studie lief das nun konkret folgendermaßen ab: 160 Patienten haben freiwillig täglich Gluten zu sich genommen. Danach wurde mit einem Endoskop in den Bauch geschaut. Die Patienten wurden in vier Gruppen aufgeteilt. Drei Gruppen haben das neue Medikament bekommen - jeweils unterschiedlich stark dosiert. Die vierte Gruppe bekam ein Plazebo. Und die Wissenschaftler haben dann festgestellt: "Das Medikament verhinderte in jeder Dosierung die glutenbedingte Entzündung."

Publiziert wurde die Studie in der Fachzeitschrift "The New England Journal of Medicine". Diese Fachzeitschrift hat einen guten Ruf und dort veröffentlichte wissenschaftliche Studien gelten als sehr seriös.