Rückzug in eine mediale Scheinwelt

Laut der aktuellen Rheingold-Studie ziehen wir uns immer mehr ins Private zurück, um uns vor schlechten Nachrichten abzuschirmen. Statt Nachrichten schauen wir lieber im Fernsehen nur noch Schönes.



Wir haben den Soziologen Professor Michael Jäckel von der Uni Trier zu dieser Entwicklung befragt.

Soziologe Prof. Michael Jäckel SWR

SWR1: Was schauen wir denn, wenn wir uns zurückziehen?

Michael Jäckel: Zunächst einmal muss man den großen Nachrichtensendungen assistieren, dass sie weiterhin ihre Marktanteile haben. Die Tagesschau schafft es um 20 Uhr immer noch auf 40 Prozent. Da die Nachrichten aber immer so schlecht sind, wirkt sich das auf den Gemütshaushalt der Deutschen aus. Die Diagnose kennen wir seit vielen Jahren, und dass wir gerne Serien schauen, ist vielen bekannt. So hat sich jeder seine fiktionalen Welten geschaffen, die durchaus auch ihr Gutes haben. Man muss auch Nischen finden, um sich von den Alltagssorgen und den ständig wachsenden Herausforderungen eine Pause zu gönnen.

SWR1: Ist das im Prinzip so eine Art Schutz für uns?

Jäckel: Die Menschen haben schon immer dazu geneigt, nicht nur Beziehungen zu Menschen aufzubauen, die ihnen wichtig sind, sondern auch zu Medienpersonen. Man kann sehr schön sehen, dass sich die Medien darauf eingestellt haben. Die großen Nachrichtensprecher der Vergangenheit haben ihr Publikum auch immer sehr persönlich angesprochen.

SWR1: Kann so eine Flucht vor der Realität auch ins Gegenteil umschlagen und man kommt aus so einer eigenen heilen Welt nicht mehr raus?

Jäckel: Die Studie des Rheingold-Instituts fügt sich ein in eine lange Liste von Beobachtungen in Hinblick auf die Notwendigkeit, dass es immer einen Anteil an der Bevölkerung geben muss, der sich politisch engagiert und interessiert. Eine Gesellschaft kann nicht funktionieren, wenn sich die "Wagenburg-Mentalität" zu einem kollektiven Phänomen aufbaut. Es gibt auch viele Möglichkeiten, sich auch jenseits der etablierten politischen Formen einzubringen. Am Ende müssen wir einen Weg finden, wie wir aus den vielen Interessen eine Entscheidung generieren, die für alle ein gewisses Maß an Verbindlichkeit hat. Daran mangelt es an vielen Stellen. Das erklärt auch das Einigeln ("Cocooning-Effekt").

Es gibt immer weniger Wohlfühl-Pausen, die Krisen kommen in immer kürzeren Abständen.

SWR1: Ist das eigentlich eine Generationenfrage?

Jäckel: Ja, wenn wir an unser etabliertes Engagement denken, dass wir in Vereinen tätig sind oder in kulturellen Einrichtungen. Irgendwie hat man das Gefühl, dass der Abschied von dem langen 20. Jahrhundert noch nicht vorbei ist. Das 21. Jahrhundert ist uns mit vielen, rasch aufeinanderfolgenden, negativen Signalen entgegengekommen. Dafür gibt es noch nicht den Schaltplan, den wir uns so gerne wünschen. Wir nehmen oft wahr, dass man die Prozesse nicht mehr so gut steuern kann, es gibt immer weniger Wohlfühl-Pausen, die Krisen kommen in immer kürzeren Abständen. Das führt dazu, dass wir einen sehr ambivalenten Blick auf die Zukunft entwickelt haben, weil wir uns vom immerwährenden Erfolgs- und Glücksgefühl aus den 60er Jahren verabschieden müssen und das Leben in vielen Bereichen immer anstrengender geworden ist.

Das Interview führte SWR1 Moderatorin Steffi Stronczyk.

Weitere Informationen zur Studie des Rheingold Instituts finden Sie auf rheingold-marktforschung.de