Corona verhindert leider auch 2021 das Gläserne Studio auf dem Kornmarkt in Bad Kreuznach. Aber SWR1 hat sich etwas Neues ausgedacht: Wir packen unser Studio einfach in den SWR1 Hitcat-Bus und kommen bei Ihnen in Rheinland-Pfalz vorbei.

Die Orte ab dem 23. August Immer von 13-16 Uhr. Wann? Wo? Wer? 23.08. Germersheim, Paradeplatz Hanns Lohmann und Frank Jenschar 24.08. Worms, Obermarkt Hanns Lohmann und Frank Jenschar 25.08. Ingelheim, Friedrich-Ebert-Platz Steffi Vitt und Veit Berthold 26.08. Bingen, Bürgermeister-Franz-Neff-Platz Steffi Vitt und Veit Berthold 27.08. Unkel, Willy-Brandt-Platz Steffi Vitt und Veit Berthold 30.08. Kobern-Gondorf, Marktplatz Kobern Steffi Stronczyk 31.08. Cochem, Endertplatz Steffi Stronczyk 01.09. Schweich, Parkplatz am Schwimmbad Steffi Stronczyk 02.09. Saarburg, Fruchtmarkt Steffi Stronczyk Die Orte ab dem 6. September Immer von 11 bis 13 Uhr und 18 bis 20 Uhr. Im Hitcat-Bus sind an diesen Terminen immer unsere Moderatoren Birgit Steinbusch und Torsten Buschmann. Wann? Uhrzeit? Wo? 06.09. 11-13 Uhr Montabaur, Großer Markt vor dem Rathaus 18-20 Uhr Andernach, Rheinufer 07.09. 11-13 Uhr Daun, Forum Daun 18-20 Uhr Bernkastel-Kues, Karlsbader Platz 08.09. 11-13 Uhr Simmern, Schlossplatz



18-20 Uhr Kirn, Marktplatz 09.09. 11-13 Uhr Pirmasens, Schlossplatz 18-20 Uhr Annweiler am Trifels, Rathausplatz 10.09. 11-13 Uhr Bad Kreuznach, Kornmarkt 18-20 Uhr Bad Kreuznach, Kornmarkt