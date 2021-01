per Mail teilen

In Corona-Zeiten müssen viele Arbeiten von zu Hause aus erledigt werden. Dort fehlt aber oft die nötige Ausstattung. Und so klagen viele Menschen über einen Mausarm oder Rückenschmerzen. Grund ist meist eine falsche Sitz- und Arbeitsposition, sagt die Ärztin Eva-Maria Baur.

SWR1: Wenn wir zu Hause am Schreibtisch arbeiten, machen wir doch im Prinzip das selbe wie im Büro. Warum ist denn die Mausarm-Gefahr dann höher?

Eva-Maria Baur: Grundsätzlich gibt es die Gefahr natürlich auch im Büro. Ganz wichtig ist die richtige Sitzposition. Das heißt, dass man aufrecht sitzt, den Bildschirm auf Augenhöhe hat und zum Beispiel auch ein Mousepad verwendet. Das Problem zu Hause ist, dass häufig kein richtiger Arbeitsplatz vorhanden ist, sondern der Laptop auf dem Esszimmer- oder Couchtisch steht. Ganztägig am Laptop zu arbeiten ist aus körperlicher Sicht eigentlich eine Katastrophe, weil es nicht ergonomisch ist.

SWR1: Kann man die schlechtere Ausstattung zu Hause mit ein paar Alltagstipps abstellen? Einen höhenverstellbaren Schreibtisch für ein paar tausend Euro will oder kann sich nicht jeder leisten.

Baur: Das ist natürlich schwierig und dafür muss man auch Platz haben. Was aber geht ist, dass man eine extra Maus anschließt, einen extra Monitor, vielleicht sogar eine extra Tastatur. Das sind alles Beträge, die nicht immens hoch sind. Oder man stellt den Laptop auf Augenhöhe und hat die extra Tastatur tiefer. So kann man aufrecht sitzen und die Schultern hängen lassen. Mit einer extra Maus kann man auch am Laptop mehrere Stunden arbeiten.

SWR1: Gibt es bestimmte Übungen, damit es erst gar nicht zu einem Mausarm kommt?

Baur: Übungen zwischendurch sind sicher immer hilfreich, wenn man eine monotone, gleichförmige Tätigkeit über viele Stunden ausübt. Das heißt: Immer wieder auch mal die Hände kreisen lassen und strecken. Oder rollen sie den ganzen Arm mit den Schultern, um ihn zu lockern. Helfen können beispielsweise auch Anti-Stress-Bälle etwas, weil man damit andere Muskeln anspannt. Abgesehen davon tun sie uns auch gut, weil die Home-Office-Arbeitsbedingungen unter vielerlei Hinsicht belastend sind.

Das Interview führte SWR1 Moderatorin Steffi Stronczyk