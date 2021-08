per Mail teilen

Voll im Fokus: Mauritz moderierte im Rahmen der "Hitparade@Home" einige Songs an.

SWR1-Hörer Jörg Mauritz hat sich beworben, Gastgeber der SWR1 Hitparade zu sein - und den Zuschlag erhalten. So machte das SWR1-Team in seinem Garten in Mainz-Finthen Station.