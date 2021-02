Briefe und Postkarten schreiben, das klingt wie aus dem letzten Jahrhundert. Dennoch erlebt die Postkarte in Zeiten der Pandemie einen Boom, und die Deutsche-Post spendiert der klassischen Briefmarke ein Upgrade in Form eines speziellen Codes.

Seit der Erfindung der Briefmarke in den 1830er-Jahren hat sich nicht viel geändert. Der Absender bezahlt die Transportgebühr, das Porto, und das Transportgut - Brief oder Postkarte - wird mittels einer Wertmarke gekennzeichnet. Die Wertmarke ist aus Papier, wird durch Abstempeln entwertet und ist spätestens seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 ein hoheitliches Wertzeichen, das theoretisch sogar als Geldersatz genutzt werden kann.

"Digitaler Wandel" heißt die erste Briefmarke der Deutschen Post mit Matrix-Code. dpa Bildfunk Federico Gambarini

Jetzt mit Code

Ab sofort soll ein Muster aus schwarz-weiß gemusterten Kästchen die Briefmarke digital werden lassen, erklärt SWR-Wirtschaftsredakteurin Lena Stadler: "Das ist ein so genannter 2D- oder auch Matrix-Code. Dieser Matrix-Code ist zusätzlich auf der Briefmarke aufgedruckt." Der Matrix-Code soll, so die Post, Briefmarken fälschungssicher machen und die Wiederverwendung einer gebrauchten Marke ausschließen.

Verfolgbar

Für den Verbraucher hat der neue Matrix-Code klare Vorteile: So kann der Postweg des Briefes künftig nachverfolgt werden, erklärt Lena Stadler: "Man kann, wenn man den Code vorher mit der Post-App abscannt, sehen, ob der Brief oder die Postkarte es schon vom Briefkasten ins Brief-Verteilzentrum geschafft hat oder ob er sogar schon in der Ziel-Region angekommen ist. Außerdem ist der neue Service kostenlos," bestätigt die SWR-Wirtschaftsredakteurin und beruhigt: "Die alten Marken ohne Code sind natürlich auch weiter gültig." Darüber hinaus, so die Deutsche Post, ist auch eine "Misch-Frankierung", also die Verwendung alter Marken und neuer Matrix-Code-Marken problemlos möglich. Wer mehr als eine Matrix-Marke verklebt, braucht zur Verfolgung nur eine der neuen Marken zu scannen.

Code für alle

Ab dem kommenden Jahr soll der neue Matrix-Code für alle Briefmarken der Deutschen Post kommen, erläutert Lena Stadler weiter. Ein besonderes Bonbon bietet der Code auch für Briefmarken-Sammler: Wer den Code scannt, bekommt über die Post-App noch weitere Informationen zum Motiv. Die erste Marke mit Matrix-Code nennt sich "Digitaler Wandel" und hat einen Wert von 80 Cent. Im März folgen weitere neue Matrix-Code-Marken. Mit einer weiteren Änderung müssen sich die Verbraucher im Zuge der digitalen Marke anfreunden: Die Stempelfarbe wird künftig blau sein, teilt die Deutsche Post mit. Dadurch werde sichergestellt, dass die Matrix-Codes auch nach der Entwertung durch den Poststempel noch lesbar sind.