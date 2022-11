Mark Forster: "Ich ertrage schlechte Nachrichten nicht"

Der in Kaiserslautern geborene Sänger spricht im SWR1 Interview über Zusammenhalt, die Bedeutung der Familie und wie wichtig andere Menschen in seinem Leben sind.

SWR1: "Was hält uns zusammen?" Das ist die Frage, die die ARD-Themenwoche stellt. An was denken Sie, wenn Sie das Wort "Zusammenhalt" hören?

Mark Forster: An super viel Unterschiedliches. Natürlich an die Familie und an den engsten Kreis um mich herum, aber auch an einen etwas weiteren Kreis. In meinem Leben sind das Leute wie meine Band und meine Crew, mit denen ich mein Leben teile, die quasi wie ein fahrendes Dorf sind. Aber ich denke auch an das Publikum und die Menschen vor Ort bei den Konzerten, die ich treffen darf. Und an die Leute, die über mir in meinem Haus wohnen oder an den netten Typ am Zeitungskiosk, der mich immer grüßt und mir die gesanglichen Fortschritte seiner Nichte zeigt. Das zusammen ist ein netteres Wort für das angestaubte Wort "Gesellschaft".

SWR1: Welche Bedeutung kann da vielleicht gerade Musik haben?

Forster: Musik und Kultur haben, glaube ich, eine ganz wichtige Bedeutung. Ich glaube, das haben wir ganz deutlich gespürt in der Corona-Zeit, als wenig Kultur und Musik stattgefunden hat. Jeder hat gespürt, wie wichtig das für uns ist.

SWR1: Wenn wir über das Wort "Zusammenhalt" oder "Wir" reden, dann oft in einem negativen Zusammenhang. Dass nämlich genau das von gesellschaftlichen Entwicklungen, von Spaltung bedroht ist. Sehen Sie das selbst auch so, nehmen Sie das so wahr?

Forster: Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Layers (Schichten, Anm. d. Red.). Wenn man das Leben in digitales und echtes Leben unterteilt, dann nehme ich das im digitalen Leben auf jeden Fall wahr, also wenn ich im Internet bin. Auch die Nachrichten, die mir um die Ohren gepustet werden, von denen ich weiß, dass die Hälfte davon erfunden ist. Oder wenn ich auf YouTube in irgendein Rabbithole falle und mir irgendwelche Sachen anschaue und Eines führt zum Nächsten. Da habe ich schon das Gefühl, dass da kein gesellschaftlicher Zusammenhalt ist, sondern Sachen, die wir gar nicht so richtig kontrollieren können.

Aber es gibt ja noch diese zweite Ebene, nämlich die echte Welt, in der ich einfach auf die Straße gehe oder U-Bahn fahre. Da habe ich schon das Gefühl, dass da gesellschaftlicher Zusammenhalt, gesellschaftliche Regeln und auch Konsens eine Rolle spielen.

SWR1: Die Erfahrung vieler Menschen in den letzten Jahren ist ein Dauerdruck und eine Dauerbelastung. Haben wir noch genug Kraft, diesem Druck etwas entgegenzusetzen? Was braucht es dafür? Wie gehen Sie mit Druck um?

Forster: Ich glaube, alleine haben wir die Kraft nicht. Zumindest gilt das für mich. So unendlich viele schlechte Nachrichten und dunkle Prophezeiungen ertrage ich alleine nicht. Ich brauche den direkten Austausch und die Transparenz und die Geduld von meinen Mitmenschen, sonst schaffe ich das nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen Leuten so geht. Deswegen mag ich dieses Thema so. Deswegen habe ich da mein Liedchen mit in den Ring geworfen. Das ist auch die Aufgabe der ARD, so einem Thema eine Bühne zu schenken und sich damit zu befassen. Mit Fernseh- und Radiobeiträgen et cetera damit wir uns das alle anschauen können und ein bisschen über uns selbst nachdenken.

SWR1: "Memories & Stories": Inwiefern passt genau dieser Song zur ARD-Themenwoche?

Forster: Wenn ich ehrlich bin, besingen viele meiner Songs das Wir-Gefühl. "Memories & Stories" ist glaube ich kein Lied, dass wie die Faust aufs Auge zu dem Thema passt. Der Song befasst sich damit, dass man rausgehen soll, um Erinnerungen und gute Stories zu sammeln und dass man die selten alleine findet, sondern eher mit anderen Leuten. Es ist ein Teilbereich dieses großen Themas der Themenwoche.

Auszug aus dem Interview, geführt von SWR1 Moderatorin Claudia Deeg.