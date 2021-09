"Dieses Album verbindet perfekt progressiven 70er-Rock mit klasse Pop-Melodien und hat einen der besten Rocksänger aller Zeiten mit drauf: Chris Thompson“, sagt Dave Jörg und Stephan Fahrig ergänzt, "'Watch' ist für mich ein Meilenstein, weil Songs wie "Davy’s on the Road again" und "Mighty Quinn" trotz Disco-Musik viele Partys zu meiner Zeit gerockt haben“. Gemeinsam mit Katharina Heinius tauchen sie ab ins progressive "Drowning on Dry Land/Fish Soup", reisen ins sonnige "California" oder rufen die Dämonen aus "Martha’s Madman".

Manfred Mann's Earth Band - "Watch" Creature Music Ltd. (Edel) Watch Label: Bronze EMI Titelliste: Circles Drowning on Dry Land/Fish Soup Chicago Institute California Davy's on the Road Again Martha's Madman Mighty Quinn