Am Mittwoch, 24. Februar, war die amtierende Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, im SWR1 Studio. Sie tritt als Spitzenkandidatin der SPD bei der anstehenden Landtagswahl an. Ihre Aussagen haben wir im Faktencheck geprüft.

Seit Längerem wird darüber diskutiert, Schulunterricht mithilfe von Luftfilteranlagen zu ermöglichen. Diese Anlagen sollen die Luft von den Coronaviren reinigen. Manche Anlagen sind als Unterstützung zum normalen Lüften gedacht. Dreyer sagte dazu am Mittwoch bei SWR1, "überall dort, wo Lüften in den Schulen nicht möglich ist, (…) dort sollen Lüftungsanlagen eingebaut werden". Dazu habe das Land sechs Millionen Euro für die Schulträger zur Verfügung gestellt, es sei aber immer noch sehr viel Geld da.

Tatsächlich ist nach Angaben des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums bisher erst die Hälfte des Geldes abgerufen worden. Das verwundert den Verband Bildung und Erziehung nicht besonders. Der stellvertretende Vorsitzende Lars Lamowski sagte dem SWR, das Land habe die Voraussetzungen so eng gefasst, dass am Ende nur wenige Klassenräume für die Förderung in Frage kämen. Damit die Schulträger Zuschüsse vom Land für Luftfilteranlagen bekommen, müssten die Klassenräume gewisse Kriterien erfüllen. Es könnten somit nur Lüftungsanlagen für Klassenräume gefördert werden, die keine richtigen Fenster haben, sondern beispielsweise nur Oberlichter oder Räume die generell schlecht zu lüften seien.

Das Bildungsministerium verteidigte die Kriterien: "Dies entspricht einer Empfehlung des Bundesumweltamtes ebenso wie einer Empfehlung der Experten der Universitätsmedizin Mainz, die zum Stoß- und Querlüften als maßgebliche Hygienemaßnahme raten." Zusammenfassend lässt sich sagen, Dreyer hat mit ihrer Aussage Recht: Das Geld wurde bisher von den Schulträgern erst wenig abgefragt. Auf der anderen Seite sind die Förderkriterien umstritten.

Die Gesundheitsversorgung ist vielen Menschen sehr wichtig. Immer wieder wird über vor allem kleine Krankenhäuser diskutiert, da diese sich finanziell oft nicht lohnen. Dreyer sagte im SWR, das Land habe die Krankenhäuser in den letzten Jahren immer stärker unterstützt. Tatsächlich sind während der Regierungszeit der Ampel die Summen der Landesförderung laut rheinland-pfälzischem Gesundheitsministerium angestiegen. Demnach betrug die Landesförderung für Krankenhäuser 2016 insgesamt 123,8 Millionen Euro, 2021 sind es 157,8 Millionen Euro.