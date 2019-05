...wollte Sandra Maischberger, als sie sich entschlossen hat, die Ermordung der Deutsch-Türkin Hatun Sürücü in einem Spielfilm zu verarbeiten. Sürücü wurde 2005 von Ihrem Bruder in Berlin auf offener Straße erschossen, weil sie das einforderte, was für deutsche Frauen selbstverständlich ist: den eigenen Partner selbst wählen und einen Beruf ausüben zu dürfen.