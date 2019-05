Mainz, Koblenz, Kaiserslautern, New York So teuer kann ein ausgespuckter Kaugummi werden

In vielen Innenstädten prägen ausgespuckte Kaugummis und weggeworfene Kippen das Bild in den Fußgängerzonen. In manchen Städten müssen erwischte Sünder dafür tief in die Tasche greifen.

Die Stadt Koblenz sammelte vor einigen Jahren mit einem bestens funktionierenden, speziellen Reinigungsfahrzeug Erfahrungen. Das fräste zum Beispiel Kaugummis mittels Wasserdruck vom Straßenbelag. Allerdings war das Wasser in Koblenz für die Maschine zu kalkhaltig und der Wartungsaufwand zu hoch. Wer am Deutschen Eck einen Kaugummi oder eine Zigarettenkippe auf dem Bürgersteig oder in der Fußgängerzone entsorgt, der muss maximal 10 Euro Strafe zahlen.

Etwas Besonderes im Kampf gegen die achtlos entsorgten Kaugummis gibt es im Bereich einiger Straßenbahnhaltestellen in Ludwigshafen: Die so genannte Gum-Walls – deutsch: Kaugummi-Wände. Auf der Vorderseite eines blauen Kästchens das an den Haltestellen angebracht ist, ist ein spezielles Papier eingespannt. Darauf sind circa fünfzig verschiedene bunte Smileys abgebildet. Sie sollen die Ludwigshafener animieren, genau dort ihren Kaugummi draufzukleben. Die Idee kommt an und findet erste Nachahmer.

Wer bei uns die Umwelt mit Kaugummi oder Zigarettenkippen verschmutzt, kommt im Vergleich zu anderen Städten und Metropolen durchweg günstig weg. Ebenfalls relativ günstig entsorgt man in Niedersachsen Kaugummi oder Zigarettenkippe. In der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover werden zum Beispiel rund 10 Euro fällig. Doppelt so viel dürfen Müllsünder in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden berappen. Wer sich in Stuttgart unachtsam einer Zigarettenkippe oder eines Kaugummis entledigt, der muss mit bis zu 100 Euro Strafe rechnen. Richtig teuer wird es im Ausland. In New York beispielsweise kann ein derartiges Vergehen mit bis zu 500 Dollar geahndet werden. Im Vorzeigestaat Singapur ist der Besitz von Kaugummi (ohne ärztliches Rezept) und der Konsum in der Öffentlichkeit grundsätzlich verboten.