In seiner neuen SWR1-Kolumne spricht Psychiater und Bestsellerautor Manfred Lütz über den Machtkampf in der Union und sieht Parallelen zwischen Donald Trump und Markus Söder.

"Neue Irre – Wir behandeln die Falschen", so lautete der Titel eines Buches „mit Donald Trump Update“, das ich im vergangenen Jahr neu geschrieben habe. Es geht dabei wieder um eine unterhaltsame Einführung in Psychiatrie und Psychotherapie, aber auch um die Sorge, dass die "Irren" – Donald Trump, Jair Bolsonaro etc. – inzwischen die Chefsessel der Welt erobert haben. Diese Leute sind nicht krank, sie sind normal, schrecklich normal. Man kann sie nicht therapieren, man darf sie nicht wählen. Manche haben sich hierzulande die Trump-Aktionen wie einen Horrorfilm aus einer völlig anderen Welt angeschaut, im sicheren Gefühl, dass so etwas bei uns nie passieren könnte.

Das war naiv. Denn tatsächlich: Wir haben jetzt Markus Söder. Der CSU-Vorsitzende ist zwar nicht so verrückt wie das US-Original, auch nicht so hemmungslos wie der "Tropen-Trump" aus Brasilien, er kommt zivilisierter daher. Aber die populistische Grundstruktur ist dieselbe. Alles was zählt, ist der Erfolg und selber groß rauszukommen – und dafür ist man bereit, jede moralische Schranke zu überrennen.

Zur Person Manfred Lütz picture-alliance / Reportdienste Henning Kaiser Manfred Lütz ist Psychiater und Psychotherapeut. Außerdem Autor einiger Psychologischer Ratgeber, die Bestseller wurden. Der Mediziner studierte außerdem katholische Theologie und Philosophie. Manfred Lütz ist verheiratet, hat zwei Töchter und lebt in der Nähe von Bonn. Der bekannteste Psychiater Deutschlands versteht sich auch als Kabarettist: er versteht es komplizierte Zusammenhänge leicht verständlich zu erklären und ist deshalb auch ein gefragter Gast in Talkshows.

Nach Kant ist das Halten eines Versprechens die Mutter der Moral. Markus Söder hatte keine Probleme damit, aus Machtkalkül binnen 24 Stunden eine Zusage – er werde nur Kandidat, wenn die CDU "breit" zustimmt – zu brechen. Dabei geht er weniger plump vor als Trump, ist dafür aber schneller.

Wie wichtig sind "Vertrauen und Charaktereigenschaften"?

Das Problem sind freilich nicht Trump, Bolsonaro, Söder, solche Menschen hat es immer gegeben. Das Problem sind diejenigen, die diese Leute wählen – oder, wie bei Söder wählen wollen. Warum in aller Welt kommt es, wie Ministerpräsident Haseloff sich ausdrückte, nicht mehr auf "Vertrauen und Charaktereigenschaften" an, sondern nur noch darauf, wie machtvoll und erfolgreich jemand wirkt, ob sich nun Donald Trump vor seinem Protz-Flugzeug seinen ekstatischen Anhängern präsentiert oder Markus Söder lässig so breitbeinig auf den Bundestag zugeht als würde ihn nichts aus der Ruhe bringen, obwohl man ihm gerade offensichtlich das Pferd zwischen den Beinen weggeschossen hat? In Zeiten der Not wünschen sich viele Menschen starke Führungsgestalten, da kann man mit theatralischen Auftritten punkten. Aber die politische Bilanz ist dann am Ende meist desaströs bis belanglos

Markus Söder hat es fertig gebracht, ein Jahr lang keinerlei eigene Inhalte vorzutragen, sondern nur zu warnen, jedes Mal darauf hinzuweisen, dass er irgendetwas in Bayern schon längst gemacht habe und sich im Übrigen ganz hinter die Kanzlerin zu stellen. Armin Laschet dagegen hat das in diesen Zeiten unvermeidliche Ringen, sich Vortasten, sich Korrigieren der Politik transparent gemacht, er hat von der beunruhigenden Wirklichkeit gesprochen. Das aber wollen viele Menschen offensichtlich in Notzeiten nicht hören. Im Krieg sahen die Leute besonders gerne Filme.

Die CDU ist eine unpolitische politische Partei geworden

Die CDU scheint keine Kraft mehr zu besitzen, sich diesen Herausforderungen staatstragend entgegenzustellen. Jetzt rächt sich, dass sie in 18 Jahren Angela Merkel offensichtlich eine ganz unpolitische politische Partei geworden ist. Deswegen hat sie am vergangenen Dienstag offensichtlich aus Versehen bereits die Bundestagswahl verloren, denn nun sind beide Kandidaten aus unterschiedlichen Gründen so grundsätzlich beschädigt und alle Parteigrößen, die das schönzureden versuchen, wirken so lächerlich, dass das so schnell nicht mehr zu reparieren sein wird. Es sieht so aus, dass auch wir Deutsche uns mehr an Trump-Effekte gewöhnen müssen als uns lieb sein mag.