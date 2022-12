Günstig gebraucht kaufen

per Mail teilen

Warum ein Neugerät kaufen, wenn es gebraucht, genauso geht. Das Smartphone der letzten Genration ist dann deutlich günstiger und das gebrauchte Laptop arbeitet genauso zügig wie ein neues. Wir sagen ihnen, wann sich ein Gebrauchtkauf lohnt und worauf Sie achten sollten.



Lohnt gebraucht?

Grundsätzlich lohnt ein Gebraucht-Kauf dann, wenn es für Sie keine Rolle spielt, ob das gewünschte Gerät aus der neusten Generation ist. Außerdem sollten Sie bereit sein optische Mängel in Kauf zu nehmen.

Unübersichtlicher Markt

Die Auswahl an möglichen Anbietern ist groß. Sie reicht von der Retouren-Abteilung eines Online-Shops bis hin zu Spezialanbietern im Foto- und Computerbereich. Das Gros machen aber Angebote für Unterhaltungselektronik und Smartphones aus. Außerdem gibt es viele kleine oder regionale Anbieter, die oft sogar integrativ arbeiten und vielleicht gerade deshalb unterstützenswert sein könnten.

Unbedingt vergleichen

Verbraucherschützer raten dazu unabhängig vom Anbieter die Preise genau zu vergleichen: "Anhand des Preisunterschieds könnten Sie Rückschlüsse auf den tatsächlichen Zustand des Geräts ziehen. Sind die Geräte zu günstig, handelt es sich eventuell um einen Fakeshop," so die Experten.

B-Ware oder Refurbished

So unterschiedlich wie die Anbieter sind auch die Angebote. Sie reichen von "B-Ware", dabei handelt es sich dann rechtlich um Neugeräte mit 24 Monaten Gewährleistung, bis hin zu aufgearbeiteten Gebrauchtgeräten mit nur 12 Monaten Gewährleistung. Ein 14-tägiges Rückgaberecht haben Sie aber in jedem Fall, vorausgesetzt der Anbieter sitzt in Europa.

Was bedeutet "refurbished"?

Der Begriff kommt vom englischen Wort für renovieren. Er bezeichnet ein vom Hersteller, oder einem zertifizierten Händler, generalüberholtes, geprüftes und aufgearbeitetes Gerät. Leider gibt es kein einheitliches Refurbished-Siegel, das eine Überholung, Instandsetzung und Prüfung der Geräte klar regelt.

Je nach Anbieter können die durchgeführten Arbeiten von der bloßen Sichtkontrolle vor dem Verkauf bis zu einer viele Punkte umfassenden Checkliste variieren. Verbraucherschützer raten deshalb dazu, sich die AGBs und die Aussagen des Anbieters zum Refurbishing-Prozess vor dem Kauf genau durchzulesen.

Ebenfalls nicht geschützt sind Begrifflichkeiten wie "neuwertig", "wie neu", oder "generalüberholt". Auch hier kann es Unterschiede geben und auch hier sollten Sie als Käufer sich die Zeit nehmen, diese zu ergründen. Seriöse Anbieter, so die Verbraucherschützer dokumentieren den Ist-Zustand und den Aufarbeitungs-Vorgang eines jeden Gerätes und halten im Zweifel Protokolle oder Bilder vor.

Nachhaltigkeitsversprechen manchmal fragwürdig

Im Bereich der Gebrauchtplattformen wird oft so genanntes "Greenwashing" betrieben, deckte der Bundesverband der Verbraucherzentralen erst im Juli 2022 auf. Dabei geht unter anderem um fragwürdige Aussagen zu Co2-Einsparungen beim Kauf generalüberholter Geräte. Fakt ist, so der Verbraucherschützer, dass auch bei der Aufarbeitung und Überholung Co2-Emissionen und Elektroschrott entstehen. Im Umgang mit diesen Emissionen fehle es aber zum Teil vollkommen an Transparenz, kritisierten die Verbraucherschützer damals: "Welche Maßnahmen die Unternehmen ergreifen, um schädliche Umwelteinwirkungen bei der Erneuerung der Geräte, deren Vertrieb und Versand möglichst gering zu halten, sucht man auf ihren Internetseiten allerdings weitgehend vergebens."