SWR1 Leute mit Cornelia Weigand

Die Nacht zum 15. Juli hat alles verändert im Leben von Cornelia Weigand. Sie ist Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Altenahr – und hat seitdem eigentlich nur ein Thema: den Wiederaufbau zu organisieren. Jetzt blickt sie auf die ersten fünf Monate nach der Flut zurück. Auf das, was schon geschafft wurde. Auf das, was möglicherweise noch Jahr oder Jahrzehnte dauert. Und darauf, wie die Menschen dort das erste Weihnachtsfest nach der Flut feiern.

Brandbrief ins Kanzleramt

Cornelia Weigand ist so etwas wie das Gesicht der Fluthilfe. Ein Brandbrief ins Kanzleramt fand ein großes Medienecho. Inhalt: das, was an Hilfe zugesagt worden war, reicht nicht. Außerdem braucht es mehr organisatorische Hilfe. Die Bundesregierung müsse gar einen Sonderbeauftragten für den Wiederaufbau einsetzen.

3. September 2021: Angela Merkel spricht in einer Pressekonferenz mit der Verbandsbürgermeisterin von Altenahr, Cornelia Weigand (r). Knapp sieben Wochen nach ihrem ersten Besuch im Ahrtal war Merkel erneut im Katastrophengebiet und informierte sich über die Aufräumarbeiten. picture-alliance / Reportdienste Th. Frey

Eigene Ambitionen

Cornelia Weigand kandidiert im Januar um das Amt der Landrätin im Kreis Ahrweiler. Mehr Kompetenzen bringt das in der Nach-Katastrophen-Arbeit, sagt sie. Nicht allen gefällt das: in der Verbandsgemeinde gebe es mehr als genug zu tun. Die gesamte Konzentration der Bürgermeisterin sei wichtig, heißt es von Seiten ihrer Kritiker.

Blick aus naturwissenschaftlicher Sicht

Cornelia Weigand ist studierte Biologin, hat also einen fachlich-kompetenten Blick auf solche Naturkatastrophen. Und auf die Frage, wie wahrscheinlich es ist, dass eine ähnliche Katastrophe kommt. Entsprechende Entscheidungen muss sie mit in die Wege leiten: wo darf überhaupt wieder aufgebaut werden; was muss sich an der Wohn- und Lebenssituation möglicherweise radikal ändern im Ahrtal.

Die Sendung wurde am 13. Dezember 2021 aufgezeichnet.