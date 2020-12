per Mail teilen

Auftakt zur ARD-Themenwoche "Wie leben? Bleibt alles anders" mit einer Frau als Leute-Gast, die sich hauptsächlich mit diesen Fragen beschäftigt: Prof. Maja Göpel, Transformationsforscherin.

Übergänge sind überall

Den radikalen Übergang zum Leben in einer Pandemie erleben wir gerade alle am eigenen Leib. Viele fragen sich, wie es nach der Pandemie weitergeht. Wie verändert sich unser Leben - oder wird es wieder wie vorher?

Umweltschutz

Wahrscheinlich wird es nie wieder so wie vorher. Auch nach der Pandemie müssen wir Übergänge organisieren, allen voran aus Umweltschutzgründen. Maja Göpel schreibt dazu selbst: "Nachhaltige Zukünfte entstehen durch gemeinschaftliche Lernprozesse, verbindliche Regeln und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Diese mit Ehrfurcht für Leben, Klarheit in Gedanken und Fokus auf Selbstwirksamkeit anzugehen ist Ziel meiner Arbeit in Theorie und Praxis."

Maja Göpel ist Mitbegründerin von "Scientist for future", Hochschullehrerin und berät in vielen anderen Bereichen Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft

"Unsere Welt neu denken - Eine Einladung“

Das ist der Titel Ihres Buchs - und gleichzeitig auch eine Zusammenfassung der vielen Gesprächsstoffe in dieser "Leute"-Sendung.