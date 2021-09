per Mail teilen

Schulen, in denen Kinder kreativ und voll Entdeckerfreude in ihrem eigenen Tempo lernen - in denen sie zeitgemäß die Fähigkeiten und Fertigkeiten trainieren, die sie fürs 21. Jahrhundert tatsächlich brauchen. Dafür kämpft die Bildungsexpertin Margret Rasfeld mit ihrer Initiative "Schule im Aufbruch".