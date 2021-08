Karsten Dusse ist Rechtsanwalt, versierter Gagschreiber und seit zwei Jahren erfolgreicher Bestsellerautor: Seit seinem Erstling "Achtsam morden" rund um den Anwalt Björn Diemel, der nach seinem ersten Mord notgedrungen noch weitere Morde begehen muss, um seine Probleme zu lösen, pflastern etliche Leichen seinen Weg.

Seriös mit mörderischer Phantasie

Eigentlich ist Karsten Dusse durchweg seriös. Er stammt aus einer Anwaltsfamilie und ist selbst Anwalt für Eigentums- und Mietrecht geworden. Das Problem ist nur: Er mag keinen Streit und er liebt schwarzen Humor und satirische Überspitzung – keine guten Voraussetzungen, um als Anwalt dauerhaft glücklich zu werden.

Parallelwelt Fernsehen

Wesentlich mehr zog ihn da die Fernsehwelt an, in die er als Student per Zufall geriet: Bei einem Preisausschreiben gewann er den Job als Kabelträger für Hans Meiser inklusive einem einwöchigen Aufenthalt auf Mallorca. Von da an, ließ ihn das Fernsehen nicht mehr los. Er arbeitete für "Anke Late night", "Richterin Barbara Salesch" und "Verklag mich doch". Seine Arbeit als leitender Autor für "Ladykracher" und weitere Formate wurden mit dem Deutschen Fernsehpreis und dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet.

Der Bestsellerautor

Dass er mit seinen skurrilen Krimis Bestseller landen würde, hatte er selbst nicht erwartet – und viele Verlage offensichtlich auch nicht. 19 Verlage hatten das Manuskript erst mal abgelehnt oder forderten Veränderungen – Dusse lehnte das ab. Der 20. Verlag sagte zu und ließ das Buch so, wie es war. Millionen Bücher wurden verkauft, ein Film ist in Vorbereitung. Für Karsten Dusse eine Bestätigung, wie wichtig es ist, dass man sich selbst immer treu bleibt.