SWR1 Leute mit Margret Rasfeld

Schulen, in denen Kinder kreativ und voll Entdeckerfreude in ihrem eigenen Tempo lernen - in denen sie zeitgemäß die Fähigkeiten und Fertigkeiten trainieren, die sie fürs 21. Jahrhundert tatsächlich brauchen. Dafür kämpft die Bildungsexpertin Margret Rasfeld mit ihrer Initiative "Schule im Aufbruch".

Nachdem die Schulen in Rheinland-Pfalz am Montag wieder starten, spricht SWR1-Moderatorin Claudia Deeg mit Margret Rasfeld über die Herausforderungen unseres Schulsystems für die Zeit mit und nach Corona. Wie vor 200 Jahren Während die Gesellschaft sich verändert hat, ist Schule noch wie früher - so der Vorwurf von Margret Rasfeld: eine Wissensanstalt, in der Schüler Fakten pauken statt das zu lernen, was Unternehmen und die vielfältigen Aufgaben unserer Gegenwart und Zukunft erfordern: Querdenken, eigenständiges Arbeiten, Probleme lösen. "Verantwortung und Herausforderung" Das buch "Schulen im Aufbruch - Eine Anstiftung" von Margarete Rasfeld und Stephan Breidenbach ist bei Randomhouse, München unter ISBN 978-3466310302 erschienen und kostet 15 Euro. Randomhouse/Kösel "Verantwortung und Herausforderung" sind zwei Fächer, die in der von Margret Rasfeld gegründeten "Evangelischen Schule Berlin", die Sie viele Jahre als Schulleiterin geleitet hat, unterrichtet werden. Schüler lernen nicht nur Mathe, Englisch und Deutsch - das übrigens in ihrem eigenen Tempo mit dem Lehrer als Coach. Sie organisieren zum Beispiel ein soziales Projekt, halten Reden, planen mit wenig Geld eine Reise, lernen, über sich selbst hinaus zu wachsen. Engagement Um Deuschlands Schulen zukunftsfähiger zu machen, hat Margret Rasfeld 2012 die Initiative "Schule im Aufbruch" mitgegründet. Als preisgekrönte Bildungsinnovatorin berät sie inzwischen zahlreiche Schulen im deutschsprachigen Raum. Im Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin war sie eine der Kernexperten zur Frage: "Wie werden wir lernen?" 2013 erhielt sie den Querdenker-Award in der Kategorie "Vordenker". SWR1-Leute Podcast Hier finden Sie später die SWR1 Leute-Sendung als Podcast zum Nachhören! Die Podcasts zu SWR1 Leute finden Sie auch in der ARD Audiothek.