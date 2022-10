SWR1 Leute mit Tobias Beck

Tobias Beck ist Motivator, Trainer, Lehrer und Autor. Nach "unbox your life" gibt es jetzt "unbox your relationship". Nachdem wir also unser Leben "ausgepackt" haben, steht unsere Beziehung an.

Wal, Hai, Delfin oder Eule Vier Tiere, vier Persönlichkeiten, welche sind Sie? Gebertyp? - Wal, Nehmertyp? - Hai, Konfettityp? - Delfin, Exceltabellentyp? - Eule. Und wenn Sie eine Mischung sind, von welchem Tier steckt wie viel in Ihnen? Für Tobias Beck können solche Erkenntnisse für private und berufliche Beziehungen entscheidend sein: "Wenn Sie in Ihrem Kollegen die Eule erkennen, wird’s leichter...". Audio herunterladen (31,9 MB | MP3) Persönlichkeitstest beim zweiten Date Mit Rita machte er bei der zweiten Verabredung einen Test. Er lacht: "Vielleicht nicht romantisch, aber man erspart sich hinterher viel Ärger". Beide sind "Delfin", er mit einem Anteil "Hai", sie mit "Wal". Es hat geklappt. Heute sind sie verheiratet und haben zwei Kinder. Das Leben als Busfahrt Kein klimatisierter, luxuriöser Reisebus, eher einer mit Dellen und auch mal Pannen, so sieht es Tobias Beck. Man fährt mit Familie, Freunden und Kollegen durchs Leben. Mal steigt einer aus, neue steigen ein. Seine eigene Busfahrt lief in der Jugend im Zick-Zack-Kurs: Er flog von mehreren Gymnasien, spielte im Alter von 20 Jahren Donald Duck in Disney World in Florida und ist heute erfolgreicher Autor und Dozent. Unbox your Relationship! Wie du Menschen für dich gewinnst und stabile Beziehungen aufbaust Verlag: Gabal Verlag ISBN: 3869369388