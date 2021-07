Fränzi Kühne ist eine Art Exotin. Sie wurde als jüngste weibliche Aufsichtsrätin in ein großes Unternehmen berufen. Es mangelt ihr also nicht an Hintergrund dazu, das Männer-Frauen-Verhältnis auf eine ganz neue Art abzuklopfen, mit Ergebnissen, die sie als "lustig und entlarvend" bezeichnet und als "wichtigen Denkanstoß für unsere Zeit". mehr...