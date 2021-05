per Mail teilen

Verena Pausder ist eines der bekanntesten Gesichter der Gründerszene in Deutschland und außerdem dreifache Mutter.

Die erfolgreiche Digitalunternehmerin engagiert sich aber nicht nur für die Belange ihrer eigenen Kinder, sondern kämpft mit ihrem Verein "Digitale Bildung für Alle e.V." dafür, dass alle Kinder chancengleichen Zugang zu digitaler Bildung haben.

Zupackend

Als die Schulen in der Coronazeit dichtmachen, setzte sich Verena Pausder an den Rechner und richtete die Seite Homeschooling-corona.com ein - eine Soforthilfe für viele verzweifelte Eltern und Schüler. Sie initiierte den größten Bildungs-Hackathon des Landes #wirfürschule. In Kürze folgt der Nächste. Ihr Ziel: Ideen sammeln, um die Schule auch nach Corona zukunftsfähig zu machen.

Die Vordenkerin

Zukunft ist generell ihr Thema: Die Zukunft unserer Bildung, wie wir junge Menschen fürs Unternehmertum gewinnen und nach welchen Werten wir künftig unsere Wirtschaft und unser Leben ausrichten wollen. Denn wir alle können Deutschland zukunftsfähig machen – davon ist sie überzeugt. Und wir können nicht nur, wir müssen es: für die nächste Generation.

Vita

Verena Pausder ist Tochter eines bekannten Textilunternehmers. Sie wollte allerdings nicht ins Familienunternehmen einsteigen, machte sich mit der Idee einer Salatbarkette selbständig und scheiterte. Im Jahr 2012 gründete sie das Start-up „Fox&Sheep“, das zu einem der größten und erfolgreichsten Kinder-App-Entwickler weltweit wurde. 2016 wurde sie vom Weltwirtschaftsforum zum „Young Global Leader“ ernannt. Bei zwei Bundespräsidenten in der Familie ist gesellschaftliches Engagement für sie fast schon eine Art Familienerbe: Ihr Urgroßvater war Gustav Heinemann, ihr Onkel Johannes Rau.