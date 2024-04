Wenn es wärmer wird steigt auch bei uns die Wahrscheinlichkeit im Garten einer Schlange zu begegnen. Wir erklären, warum Sie davor keine Angst zu haben brauchen.

Auch bei uns in Rheinland-Pfalz gibt es giftige Tiere, denen wir jetzt wenn es wärmer wird im Garten oder in der Natur begegnen können. Auch Schlangen wie die Ringelnatter, die Blindschleiche oder die Kreuzotter gehören dazu. Die gute Nachricht, alle bei uns in Rheinland-Pfalz vorkommenden Schlangen sind weitgehend harmlos. Wir haben mit Kai Harstick von der Tierrettung Saar-Pfalz darüber gesprochen, wie Sie sich im Falle einer Begegnung verhalten sollen und was zu tun ist.

Aufenthaltsorte von Schlangen

SWR1: Wo kommen Schlangen jetzt her?

Kai Harstick: Bei schönem Wetter werden auch die Schlangen aktiver und nutzen die warmen Sonnenstrahlen. Dann findet man sie auf Gehwegen, am Gartenteich, auf Terrassenplatten oder in Hofeinfahrten.

SWR1: Wo waren die Schlangen bei schlechterem Wetter?

Harstick: Da haben sie sich zurückgezogen in die Winterstarre und sich in Höhlen, beziehungsweise in Mausbauten verkrochen, wo sie sich versteckt und überwintert haben.

Ungefährliche heimische Schlangen in RLP

SWR1: Wie wahrscheinlich ist es, dass eine Schlange in Rheinland-Pfalz dem Menschen gefährlich wird?

Harstick: Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, weil die Schlangen, die bei uns normalerweise vorkommen, völlig harmlos und ungiftig sind. Was man natürlich beachten muss, ist, dass durch die steigenden Energiepreise viele Schlangen ausgesetzt werden.

Deswegen sind wir da immer sehr aktiv und lassen uns Fotos von den Anrufern schicken, damit wir schnell abwägen können, ob es eine gefährliche oder eine ungefährliche Schlange ist. Aber Schlangen, die bei uns in Rheinland-Pfalz vorkommen, sind in der Regel ungefährlich.

Diese Schlangen gibt es in Rheinland-Pfalz Bei der Frage nach giftigen Schlangen im Land gibt der NABU Entwarnung: Die ungiftige Schlingnatter ist die häufigste Schlangenart in Rheinland-Pfalz (...) und wird häufig zu Unrecht für eine giftige Kreuzotter gehalten. Schlangen in Rheinland-Pfalz: Auch die bei uns heimische Würfelnatter ist ungiftig und harmlos für den Menschen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / blickwinkel/F. Hecker | F. Hecker Von den vier in Rheinland-Pfalz vorkommenden Arten - Ringelnatter, Barren-Ringelnatter, Schlingnatter und Würfelnatter - ist keine einzige giftig. Giftschlangen kommen natürlicherweise in Rheinland-Pfalz nicht vor. Die giftige Kreuzotter wurde in Rheinland-Pfalz trotz intensiver Suche bisher nicht nachgewiesen. Neu dazugekommen ist die ungiftige Äskulapnatter. Laut NABU Rheinland-Pfalz häufen sich in den vergangenen Jahren Einzelfunde in Rheinland-Pfalz, mit Schwerpunkt im Landkreis Bad Kreuznach.

Was zu tun ist, wenn Sie einer Schlange begegnen

SWR1: Was machen Sie mit den aufgefundenen Schlangen?

Harstick: Wenn es sich um eine einheimische Ringelnatter handelt, lassen wir sie meistens bei den Besitzern am Gartenteich. Wir erklären ihnen, dass der Garten gesund ist, wenig Chemie verarbeitet wird und eine Schlange wirklich nur Gutes tut am Gartenteich.

Man muss überhaupt keine Angst vor der Schlange haben! Denn die Schlange zieht sich eher zurück, wenn sie Geräusche hört. Natürlich ist das in den letzten Tagen, durch die warmen Sonnenstrahlen, vorgekommen, dass sie sich draußen sonnen und die Leute sie dann entdeckt haben.

Unterscheidung giftiger und ungefährlicher Schlangen

SWR1: Wie unterscheide ich eine ausgesetzte Giftschlange von der harmlosen Ringelnatter und wie verhalte ich mich richtig?

Harstick: Sie sollten zunächst einmal Ruhe bewahren. Panik hilft weder der Schlange noch dem schockierten Gartenbesitzer. Dieser sollte sich diskret zurückziehen und der Schlange so die Möglichkeit zur Flucht geben. Diese Option wird sie in der Regel auch ziehen und wieder verschwinden.

Machen sie, wenn möglich, für uns ein Handyfoto von der Schlange zur Artbestimmung, damit wir wissen, ob wir diese Schlange umgehend sichern müssen. Natürlich steht Ihnen unser Team der Tierrettung Saar-Pfalz mit Biologen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite oder Sie wenden sich an die nächstgelegene Polizeidienststelle.

Die Tierrettung Saar-Pfalz erreichen Sie rund um die Uhr Tag unter der 06332/568860.

Das Interview führte SWR1 Moderator Hanns Lohmann.