Heiner Lauterbach, Schauspieler

Heiner Lauterbach erzählt, wie er sich am Anfang seine Rollen aussuchte: Nämlich ziemlich planlos und oft einfach danach, ob er schon mal in dem Land war, in dem der Film spielen sollte. Seitdem er 30 ist, lehnt er es ab, zu Castings zu gehen, auch wenn ihm dadurch schon die ein oder andere Rolle entgangen ist. Inzwischen geht er aber mit Drehbüchern sorgfältiger um, liest sie alle und spielt nur noch in Filmen mit, die er auch selber gerne anschauen würde.

