Seit Januar ist er das neue Gesicht der Tagesschau: Constantin Schreiber gilt als Ausnahmejournalist. Er ist Grimme-Preisträger, Menschenrechtsaktivist, Medienstar in Ägypten, spricht fließend Arabisch und hat mehrere islamkritische Bestseller geschrieben. Aktuell macht ihm ein neues Thema zu schaffen, das er in einen Roman gegossen hat: Was ist, wenn Vielfalt zur Staatsdoktrin wird? Und wohin entwickelt sich unsere Debattenkultur?