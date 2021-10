SWR1 Leute mit Bodo Plachter

Virologen sind gefragte Experten in diesen Tagen. In SWR1 Rheinland-Pfalz beantwortet seit Wochen Prof. Bodo Plachter von der Unimedizin Mainz Fragen der Hörerinnen und Hörer rund um das Coronavirus.

Unaufgeregt, sachlich, abwägend

So, wie es sich für einen Wissenschaftler gehört. Egal, ob es um die Übertragung des Virus auf den Hund oder umgekehrt geht. Oder ob es darum geht, wie hitzebeständig das Virus ist.

Wenn Plachter vormittags im SWR1-Studio die Fragen hört und sich seine Antworten überlegt, trinkt er gerne einen Cappuccino. Seine Antworten müssen für das Radio kurz und knapp sein – ganz anders, als eine Vorlesung an der Uni. Eine Umstellung für den Mediziner, die er schnell gewuppt hat.

Der 62-Jährige ist Arzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. Er ist in Bayern geboren, hat unter anderem in Erlangen gearbeitet und sich dort auch habilitiert. In den 80er Jahren hat Plachter schon einmal in Rheinland-Pfalz Station gemacht – am Zentralinstitut der Bundeswehr in Koblenz in der medizinischen Mikrobiologie.

Er hat viele Epidemien erlebt und erinnert sich an Sorgen und Ängste zum Beispiel als Aids aufkam. Und Plachter sagt auch: "Das Coronavirus wird uns noch Monate begleiten und es wird auch immer Corona-Infizierte geben. Einen Stand von Null zu erreichen, ist nicht möglich." Trotzdem versichert er: "Der Alltag wird sich wieder einstellen." Wie der Alltag eines Virologen in Corona-Zeiten aussieht, darüber reden wir in SWR1 Leute.