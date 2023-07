Auma Obama ist eine ungewöhnliche Frau: geboren in einem Dorf in Kenia, promovierte Germanistin, heute Kämpferin für die Armen. So ganz nebenbei ist Auma Obama die Schwester des mächtigsten Mannes der Welt: des amerikanischen Präsidenten.

