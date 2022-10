Peter Gaymann, Karikaturist

Einer der erfolgreichsten deutschen Karikaturisten, Peter Gaymann spricht über seine Zeit in Italien und warum das Leben dort einfach schön ist. Trotzdem hat es ihn jetzt wieder nach Köln verschlagen und die Hörerinnen und Hörer möchten sicher wissen, warum das so ist. Köln und Karneval ¿ das ist (besonders am Fastnachtsonntag) eins ¿ selbstverständlich auch in Mainz. Ist der ¿Vater der Hühner¿ ein Karnevalist oder eher ein Fastnachtsflüchtling?

