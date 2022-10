Johnny Logan, Sänger

Er ist in Australien geboren, aber wer den Namen Johnny Logan hört, denkt sofort an Irland. Der Sohn eines bekannten irischen Tenors bekam die Musik sozusagen in die Wiege gelegt. Und er machte etwas daraus: Johnny Logan ist untrennbar mit dem Eurovision Song Contest verbunden. 1980 holte er den 1. Preis mit dem Titel ¿What¿s another Year¿, ein Erfolg, der ihm 1987 mit ¿Hold me Now¿ erneut beschieden war.

